हरियाणा के सिरसा से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। हूडा सेक्टर-20 स्थित कारोबारी पंकज खेमका के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोप है कि नेपाली नौकरानी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर घर में मौजूद महिल को नशीला पदार्थ खिलाकर बंधक बनाया और फिर घर से 800 ग्राम सोने के जेवर और लाखों रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए।

Haryana News: हरियाणा के सिरसा से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। हूडा सेक्टर-20 स्थित कारोबारी पंकज खेमका के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोप है कि नेपाली नौकरानी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर घर में मौजूद महिल को नशीला पदार्थ खिलाकर बंधक बनाया और फिर घर से 800 ग्राम सोने के जेवर और लाखों रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए।

कार भी ले उड़े

यह वारदात रविवार रात की है। आरोपी घर से कार भी ले उड़े। बाद में कार भावदीन टोल के पास से बरामद हुई। बताया जा रहा है कि वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कथित तौर पर वारदात में शामिल नौकरानी और उसके साथियों की तलाश की जा रही है।

बड़े कारोबारी हैं खेमका

पंकज खेमका सिरसा के प्रमुख कारोबारियों में शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी में कमल खेमका को ओएचएम सिने गार्डन का संचालक बताया गया है।