Punjab News: परगट सिंह ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला, कहा- पंजाब के प्रति मेरी जिम्मेदारी बढ़ी

पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह ने रविवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन में आयोजित समारोह में पदभार संभाल लिया। इस समारोह में अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग और चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे।

Punjab News: पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष परगट सिंह ने रविवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन में आयोजित समारोह में पदभार संभाल लिया। इस समारोह में अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग और चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे। इस दौरान परगट सिंह ने कहा कि मेरे लिए यह सिर्फ पद संभालने की बात नहीं है, बल्कि पंजाब के प्रति मेरी जिम्मेदारी का बढ़ना भी है।

तीन बार रह चुके विधायक

नए प्रदेश अध्यक्ष 61 वर्षीय परगट ओलंपिक पदक विजेता, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और जालंधर कैंट से तीन बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने लुधियाना के सांसद वडिंग की जगह पंजाब कांग्रेस प्रमुख का पद संभाला है।

‘पंजाब से जुड़े मु्ददे अहम’

परगट सिंह ने कहा, ”मेरे लिए यह सिर्फ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने की बात नहीं है, बल्कि पंजाब के प्रति मेरी जिम्मेदारी का बढ़ना भी है।” उन्होंने ‘सकारात्मक राजनीति’ की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ”असली बात यह है कि पंजाब के लोग क्या चाहते हैं। पंजाब से जुड़े मुद्दे सबसे अहम हैं।”

इसलिए परगट बने अध्यक्ष

कांग्रेस ने वडिंग को पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष पद से इसलिए हटाया, क्योंकि इन्हें लेकर प्रदेश में अंदरूनी कलह सामने आ रही थी। अगले साल की शुरुआत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसलिए पार्टी किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। बस इसलिए परगट सिंह को कार्यभार सौंपा गया।