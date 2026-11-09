Haryana News: पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला नया वाइस चांसलर, टंकेश्वर कुमार नियुक्त किए गए वीसी, जानें उनका शैक्षणिक सफर

डीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी को नया वाइस चांसलर (वीसी) मिल गया है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति डॉ. टंकेश्वर कुमार पंजाब यूनिवर्सिटी के नए वीसी बनाए गए हैं। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने सोमवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी।

Haryana News: चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी को नया वाइस चांसलर (वीसी) मिल गया है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति डॉ. टंकेश्वर कुमार पंजाब यूनिवर्सिटी के नए वीसी बनाए गए हैं। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने सोमवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी। उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है। उनका कार्यकाल कुलपति पद का कार्यभार संभालने की तारीख से शुरू होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति एवं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पंजाब यूनिवर्सिटी अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत डॉ. टंकेश्वर कुमार की नियुक्ति की है।

मिनाक्षी गोयल को मिला था प्रभार

पंजाब यूनिवर्सिटी में नियमित कुलपति की नियुक्ति को लेकर पिछले कुछ समय से प्रक्रिया चल रही थी। पूर्व कुलपति प्रो. रेनू विग का कार्यकाल 28 जुलाई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय की डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन प्रो. मिनाक्षी गोयल को कुलपति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह 29 जुलाई से कार्यवाहक कुलपति के रूप में काम कर रही थीं।

नियमित वीसी की थी मांग

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की ओर से भी नियमित कुलपति की नियुक्ति जल्द करने की मांग उठाई जा रही थी। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पूटा) ने हाल ही में उपराष्ट्रपति एवं कुलाधिपति को पत्र लिखकर स्थायी कुलपति की नियुक्ति की मांग की थी। एसोसिएशन ने कहा था कि नियमित कुलपति नहीं होने से विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और शैक्षणिक फैसले प्रभावित हो रहे हैं।

तीन साल का होगा कार्यकाल

डॉ. टंकेश्वर कुमार फिलहाल हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। उपराष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, उन्हें तीन साल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। नियुक्ति आदेश की प्रतियां केंद्रीय गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंजाब के मुख्य सचिव, चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी भेजी गई हैं।

जानें कौन हैं डॉ. टंकेश्वर कुमार?

17 अक्टूबर 1963 को जन्मे डॉ. टंकेश्वर कुमार ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बीएससी और पंजाब यूनिवर्सिटी से भौतिकी में एमएससी तथा पीएचडी की। उच्च शोध के लिए वह इटली के ट्रिएस्टे गए, जहां उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स में पोस्ट डॉक्टोरल शोध किया। वर्ष 1992-93 में पंजाब यूनिवर्सिटी से सीएसआईआर रिसर्च एसोसिएट के रूप में करियर शुरू करने के बाद वह यहीं भौतिकी विभाग में लेक्चरर बने। उन्होंने विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर के निदेशक की जिम्मेदारी भी संभाली। वर्ष 2015 में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति नियुक्त हुए और 2021 तक इस पद पर रहे। इसके बाद हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ के कुलपति बने।