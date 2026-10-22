UP News: गोरखपुर में गाय की मौत से हड़कंप, रेबीज होने की आशंका, चरणामृत पीने वाले 450 लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन

गोरखपुर में एक गाय की मौत के बाद दो गांवों के 450 लोगों को एंटी-रेबीज वैक्सिन लगाना पड़ा। दरअसल, दुर्गा पूजा के दौरान जिस गाय के दूध से बना चरणामृत लोगों में बांटा गया था उसकी कुत्ते के काटने से मौत हो गई।

UP News: गोरखपुर में एक गाय की मौत के बाद दो गांवों के 450 लोगों को एंटी-रेबीज वैक्सिन लगाना पड़ा। दरअसल, दुर्गा पूजा के दौरान जिस गाय के दूध से बना चरणामृत लोगों में बांटा गया था उसकी कुत्ते के काटने से मौत हो गई। लोगों को डर था कि उन्होंने उसी गाय के दूध का चरणामृत पिया है, इसलिए एहतियातन लोगों को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई गई।

स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया

गोला ब्लॉक के डाड़ी खास गांव में दुर्गा पूजा के दौरान गाय के दूध से बना चरणामृत पीने वाले 450 लोगों को एहतियातन एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई गई। गाय की मौत के बाद बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया। मंगलवार को 50 लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचकर टीका लगवाया था, जबकि बुधवार को 400 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। CHC की टीम फार्मासिस्ट सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में 21 अक्टूबर को डाड़ी गांव पहुंची। शाम तक 400 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। डॉक्टरों के मुताबिक, लोगों को 0, 3, 7, 14, 28वें दिन और 90वें दिन बूस्टर डोज लेनी होगी।

Around 450 people from two villages in Uttar Pradesh’s Gorakhpur district received anti-rabies vaccinations after consuming charanamrit prepared from the milk of a cow suspected of having rabies. The cow died on Tuesday evening after displaying unusual behaviour, prompting the Health Department to organise a vaccination drive as a precautionary measure. #UttarPradesh #Gorakhpur #AntiRabiesVaccination #DogBite Read More: https://t.co/06rNGkwAv7 — IndiaToday (@IndiaToday) October 22, 2026

गाय में मिले रेबीज के लक्षण

डाड़ी खास के पशुपालक नवमी यादव को पता ही नहीं चला कि गाय को आवारा कुत्ते ने कब काटा था। वह रोज दो दुकानों और कुछ घरों में उसी गाय का दूध पहुंचाते थे। गाय के असामान्य व्यवहार की जानकारी मिलते ही दुर्गा पूजा में चरणामृत पीने वाले डाड़ी और गोविंदपुर गांव के लोग दहशत में आ गए।

एहतियातन लगाए गए वैक्सीन

गोरखपुर के डिप्टी सीएमओ डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि गोला ब्लॉक में गाय को कुत्ते ने काटा था। दुर्गा पूजा में उसके दूध से चरणामृत बना था। गाय की मौत से लोगों में भय था, इसलिए एहतियातन 450 लोगों को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने कहा कि डरने की बात नहीं है, क्योंकि दूध उबल गया होगा, फिर दही बनी होगी, फिर चरणामृत में पड़ा होगा। दूध उबालने से वायरस खत्म हो जाता है।