Punjab News: अधिकारियों की लापरवाही ने ली मासूम की जान, बीच सड़क पर पड़े सीवरेज पाइप से टकराकर बाइक सवार की मौत

जालंधर में अधिकारियों की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। सड़क के बीचोंबीच रखे सीवर पाइप से टकराने से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरमनवीर सिंह पुत्र ओंकार सिंह निवासी गांव ढेसियां काहना के रूप में हुई है।

Punjab News: जालंधर में अधिकारियों की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। सड़क के बीचोंबीच रखे सीवर पाइप से टकराने से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरमनवीर सिंह पुत्र ओंकार सिंह निवासी गांव ढेसियां काहना के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, हरमनवीर सिंह मोटरसाइकिल पर गोराया से अपने गांव लौट रहा था।

इलाज के दौरान हुई मौत

गांव संग ढेसियां के पास सड़क के बीचोंबीच रखे सीवरेज पाइपों से बाइक टकराने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे लुधियाना रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

लापरवाही ने ली जान

घटना पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के हलका इंचार्ज भाई दविंदर सिंह खालसा ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दर्दनाक घटना है। एक लापरवाही के कारण मासूम की जान चली गई और उसके माता-पिता को जिंदगी भर का दुख सहना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क के बीच रखे सीवरेज पाइपों पर न तो कोई लाइट लगाई गई थी और न ही रिफ्लेक्टर या चेतावनी के लिए स्टीकर लगाए गए थे।

सख्त कार्रवाई की मांग

उन्होंने सवाल उठाया कि सीवरेज पाइप सड़क के बीचोंबीच क्यों रखे गए और वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम क्यों नहीं किए गए। भाई खालसा ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।