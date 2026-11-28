UP News: उन्नाव जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। अजगैन कस्बे में जहरीले सांप को हल्के में लेना एक युवक को भारी पड़ गया। शादी के मेहंदी कार्यक्रम के दौरान अचानक डांस फ्लोर पर आए एक जहरीले सांप को पूंछ पकड़कर भगाने के दौरान सांप ने युवक को डंस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

अचानक डांस फ्लोर पर आया सांप

जानकारी के मुताबिक, मेहंदी कार्यक्रम के नाचगाने के वक्त कई लोग नागिन डांस का मजा ले रहे थे, तभी असली का जहरीला सांप निकल आया। इस सांप ने एक युवक के हाथ में डस लिया। सांप के डसते ही युवक की तबीयत खराब होने लगी। युवक को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद शादी वाला घर मातम में बदल गया।

मेहंदी के मौके पर जुटे थे रिश्तेदार

अजगैन कस्बे के रहने वाले देवराज द्विवेदी के घर उनकी बेटी की शादी की रस्में चल रही थीं। घर में हल्दी, मेहंदी और लेडीज संगीत का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें परिवार के सदस्यों के अलावा रिश्तेदार और आसपास के लोग भी शामिल हुए थे। घर में डीजे बज रहा था और सभी लोग शादी की खुशियां मना रहे थे।

सांप के काटते ही बिगड़ी तबीयत

डीजे पर नागिन डांस वाला गाना बज रहा था। इस धुन पर 25 वर्षीय अर्जुन भी दूसरे लोगों के साथ नाच रहा था। इसी दौरान डांस फ्लोर के पास एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि अर्जुन ने सांप को हटाने की कोशिश की। उसने सांप को पूंछ की तरफ से पकड़ लिया और उसे घर से बाहर ले जाने लगा। इसी दौरान सांप ने पलटकर उसके हाथ में डस लिया। इसके बाद सांप उसके हाथ से छूट गया और अंधेरे में कहीं चला गया।सांप के काटने के बाद अर्जुन की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी।

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

अर्जुन की हालत बिगड़ती देख परिजन उसे पहले एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए। वहां से उसे बड़े अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिवार के लोग उसे लेकर लखनऊ पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे घर में चीख-पुकार मच गई।