Himachal News: नाबालिग को दलित होने की मिली सजा, लड़के ने गलत काम कर शादी से किया मना, लड़की ने दी जान

हिमाचल के सिरमौर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के पांवटा साहिब उपमंडल में 16 साल की एक नाबालिग लड़की ने अपनी जान दे दी। यह खौफनाक कदम उठाने से पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार एक लड़के और उसके परिवार को ठहराया।

Himachal News: हिमाचल के सिरमौर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के पांवटा साहिब उपमंडल में 16 साल की एक नाबालिग लड़की ने अपनी जान दे दी। यह खौफनाक कदम उठाने से पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार एक लड़के और उसके परिवार को ठहराया।

दलित के बहाने शादी से मुकरा

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग के कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें उसने बताया है कि वह पट्टीनत्था सिंह गांव के एक लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन दलित होने के कारण लड़के के परिजन उसे प्रताड़ित करते थे। उसने बताया कि लड़के ने प्रेम करने से पहले उसकी जाति नहीं देखी। उसने उसके साथ गलत काम किया और जब उसने शादी की बात कही, तो दलित होने की वजह से मुकर गया।

ब्लैकमेल कर रहा था लड़का

नाबालिग ने एक वीडियो में खुलासा करते हुए बताया था कि उस लड़के के पास उसकी कई वीडियो और फोटो हैं, जिसकी धमकी देकर वह उससे गलत काम करवाता है। वहीं, पुरूवाला पुलिस मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज जांच कर रही है।