Himachal News: हिमाचल में बंपर नौकरियां, 14 हजार पदों पर होगी बहाली, सुक्खू सरकार का ऐलान

हिमाचल प्रदेश में हजारों रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में शनिवार को आयोजित बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में हजारों पदों को भरने की मंजूरी दी गई।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में हजारों रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में शनिवार को आयोजित बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में हजारों पदों को भरने की मंजूरी दी गई। बैठक में करीब 200 एजेंडों पर चर्चा हुई और मंजूरी दी गई।

14 हजार पदों पर होगी भर्तियां

प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में करीब 14,000 पदों को भरने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले मार्च महीने तक इन पदों को भर लिया जाएगा। अभी तक हिमाचल सरकार ने करीब 32 हजार नौकरियां दी हैं, 18 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। आज 14 हजार पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इस तरह 50 हजार पदों को भरने का सरकार का लक्ष्य है।

ये रिक्तियां भी भरी जाएंगी

सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों को एलडीआर के माध्यम से भरेगी। 40 पद रेडियोग्राफर के मंजूरी किए गए हैं। स्टाफ नर्स के 500 पद मंजूर किए हैं। 40 पद विशेषज्ञ डॉक्टरों के भरे जाएंगे। 10 पद कर एवं राज्य आबकारी में जेओए आईटी के भरे जाएंगे। 20 पद बागवानी विस्तार अधिकारी के मंजूर किए गए हैं।

रितु नेगी को 1 करोड़ का इनाम

बैठक के दौरान सरकार ने एक और फैसला लिया है। एशियन गेम्स में महिला कबड्डी में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली रितु नेगी सहित चारों खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा।