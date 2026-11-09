Haryana News: गुरुग्राम में युवक की गोली मारकर हत्या, कार में मिला शव, पुलिस को नहीं मिला सुराग

गुरुग्राम से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले के सिद्रावली गांव में सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने एक कार चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है। उसका शव कार की चालक सीट पर मिला।

Haryana News: गुरुग्राम से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले के सिद्रावली गांव में सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने एक कार चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है। उसका शव कार की चालक सीट पर मिला। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।

सीट पर मिला शव

दीपक की कार फ्लाईओवर के पास खड़ी मिली। वह कार की चालक सीट पर मृत अवस्था में था। घटनास्थल के आसपास पुलिस को गोलियों के खाली खोखे भी मिले हैं।

पुलिस कर रही जांच

शुरुआती आशंका है कि हमलावरों ने दीपक पर उस समय गोलियां चलाईं, जब वह कार में बैठा हुआ था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।पुलिस आसपास के क्षेत्र में जांच कर रही है। यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वारदात के समय आसपास मौजूद लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी या नहीं।

हत्या की वजह का पता नहीं

फिलहाल हत्या के कारणों और हमलावरों की पहचान के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले में अधिक जानकारी सामने आ सकेगी।