Haryana News: चरखी दादरी में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान श्रमिक का काम करने वाले गांव घिकाड़ा निवासी 50 वर्षीय सतबीर के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमॉर्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया।

घूमने निकला था सतबीर

जांच अधिकारी एचसी अनीता ने बताया कि मृतक शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे घर से बाहर घूमने के लिए निकला था। इसके बाद वह रेलवे लाइन की तरफ कैसे पहुंचा, इस संबंध में फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे जीआरपी चौकी में एक व्यक्ति के मालगाड़ी की चपेट में आने की सूचना मिली थी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर जांच करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दादरी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया।

परिजनों ने नहीं जताई कोई आशंका

पुलिस ने हादसे की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे। रविवार को पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए मृतक के भाई जयसिंह और बेटे योगेंद्र के बयान दर्ज किए। परिजनों की ओर से किसी प्रकार की आशंका जाहिर नहीं किए जाने पर जीआरपी ने इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।