Punjab News: पंजाब की सियासत में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस के पूर्व विधायक रमिंदर सिंह आवला अकाली दल में शामिल हुए

विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रमिंदर सिंह आवला शिरोमणि अकाली दल (शिअद) में शामिल हो गए। शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आवला का पार्टी में स्वागत किया है।

Punjab News: विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रमिंदर सिंह आवला शिरोमणि अकाली दल (शिअद) में शामिल हो गए। शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आवला का पार्टी में स्वागत किया है।

बादल ने किया स्वागत

सुखबीर सिंह बादल ने ‘X’ पर एक पोस्ट में लिखा, ”कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं जलालाबाद से पूर्व विधायक रमिंदर सिंह आवला का शिरोमणि अकाली दल परिवार में स्वागत करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है।” उन्होंने कहा, ”’जलालाबाद ने तीन बार अपनी सेवा करने का अवसर दिया है। यह वही क्षेत्र है जो अकाली दल की सरकारों के कार्यकाल में क्रांतिकारी विकास का गवाह रहा है।”

It is a pleasure to welcome senior Congress leader and former MLA from Jalalabad, Raminder Singh Awla, into the Shiromani Akali Dal fold.

Jalalabad gave me the opportunity to serve it thrice. It is also a constituency which witnessed revolutionary development during the Akali governments.

Now with Mr Awla joining the party I am confident he will put in his best to strengthen the @Akali_Dal_ in this constituency as well as the entire border belt to ensure the party’s victory in 2027. — Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) October 25, 2026

जलालाबाद से 3 बार विधायक

बादल ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आवला 2027 में पार्टी की जीत के लिए निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में शिअद को मजबूत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके हैं।

शिअद उम्मीदवार को हराया

आवला ने फाजिल्का जिले की जलालाबाद विधानसभा सीट से 2019 का उपचुनाव लड़ा था और शिअद उम्मीदवार राज सिंह डिब्बीपुरा को हराकर कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे।