Haryana News: नूंह में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने इको कार को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत

नूंह जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। जिले के फिरोजपुर झिरका में शनिवार देर रात दिल्ली-अलवर रोड पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने अलवर की तरफ से आ रहे डस्ट से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक इको कार को टक्कर मार दी।

Haryana News: नूंह जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। जिले के फिरोजपुर झिरका में शनिवार देर रात दिल्ली-अलवर रोड पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने अलवर की तरफ से आ रहे डस्ट से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक इको कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक कार के ऊपर चढ़ गया। इस हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई।

जेसीबी से कार को बाहर निकाला

पुलिस के मुताबिक, हादसा 24 अक्तूबर को रात 10.30 बजे हुआ। हादसे की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के नीचे घुसी इको कार जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला। हादसे में गंभीर रूप से घायल चार लोगों को बाहर निकाल कर मांडिखेड़ा के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया।

3 की मौत, 1 जख्मी

मृतकों की पहचान अनिल पुत्र कर्मवीर उम्र 28 साल निवासी सोहना, विवेक पुत्र दयाराम उम्र 30 साल निवासी सोहना और रवि उम्र 30 साल निवासी गुरुग्राम के रूप में हुई है। तीनों के शव जीएच मांडिखेड़ा में रखे गए हैं। वहीं चौथे युवक अभिषेक पुत्र बिजेंद्र निवासी सोहना उम्र 25 साल घायल है और उसका इलाज मांडिखेड़ा अस्पताल में चल रहा है, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

ट्रक चालक हुआ फरार

इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक, ट्रक का चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर एसएचओ घटनास्थल पर मौजूद रहे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।