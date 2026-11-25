Punjab News: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग ने आज 31 पुलिस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए। इस फेरबदल में कई IPS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों के CP भी बदले गए हैं।

कई IPS को मिली नई जिम्मेदारी

इस फेरबदल में कई IPS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लुधियाना, जालंधर और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों के CP भी बदले गए हैं। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

जालंधर, लुधियाना, अमृतसर के कमिश्नर बदले

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा को DIG, रोपड़ रेंज लगाया गया है। वहीं, जालंधर के पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह अब लुधियाना के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। IGP, बॉर्डर रेंज अमृतसर के पद पर तैनात गुरप्रीत भुल्लर को पुलिस कमिश्नर, जालंधर नियुक्त किया गया है। वहीं, अमृतसर के मौजूदा पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह को DIG, बॉर्डर रेंज लगाया गया है। कुलदीप सिंह जो DIG, टेक्निकल सर्विसेज के पद पर तैनात थे, उन्हें अमृतसर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वह हरमनबीर सिंह की जगह लेंगे। नानक सिंह को DIG, टेक्निकल सर्विसेज, पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कई रेंज के DIG भी बदले

पुलिस प्रशासन में किए गए फेरबदल के तहत IGP नीलांबरी विजय जगदाले को IGP, जालंधर रेंज नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले पंजाब की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की प्रमुख थीं और उनके पास IGP, फरीदकोट रेंज का अतिरिक्त प्रभार भी था। जालंधर रेंज के मौजूदा प्रमुख नवीन सिंगला को DIG, फरीदकोट रेंज लगाया गया है। इसके साथ ही उन्हें विजिलेंस ब्यूरो के डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। हरजीत सिंह को DIG, बठिंडा रेंज, स्नेहदीप शर्मा को DIG, फिरोजपुर रेंज और अमनीत कोंडल को DIG, पटियाला रेंज नियुक्त किया गया है।