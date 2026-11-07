Punjab news: अरमान संधू हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों दोषियों को उम्रकैद, 5-5 लाख का जुर्माना

अरमान संधू अपहरण और हत्या मामले में फाजिल्का की सेशन अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दो दोषियों सुनील कुमार और पवन कुमार को उम्रकैद की सजा और 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Punjab news: अरमान संधू अपहरण और हत्या मामले में फाजिल्का की सेशन अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दो दोषियों सुनील कुमार और पवन कुमार को उम्रकैद की सजा और 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

2019 में दर्ज हुआ था मामला

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत पाल सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। यह मामला थाना सिटी-2 अबोहर में 18 अक्तूबर 2019 को एफआईआर नंबर 129 के तहत दर्ज हुआ था।

फिरौती न मिलने पर की हत्या

आरोपियों ने घर के बाहर खेल रहे नाबालिग अरमान संधू का अपहरण किया था। उन्होंने परिवार से बच्चे की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। फिरौती न मिलने और पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने बच्चे की हत्या कर दी। उन्होंने शव को जमीन में दफन दिया था।

एसआईटी का हुआ गठन

इस जघन्य घटना के बाद इलाके में भारी रोष फैल गया था। लोगों ने प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई। एसआईटी ने जांच कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर बच्चे का हुआ शव बरामद किया।