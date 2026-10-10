Haryana News: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव हुआ, आय सीमा बढ़ी, अब तिमाही ऑथेंटिकेशन

हरियाणा में महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। इस योजना का दायरा अब बढ़ने जा रहा है। इसके तहत अब 1.80 लाख रुपये तक की मासिक आय वाले परिवार की महिलाओं को भी इस योजना का फायदा मिलेगा।

Haryana News: हरियाणा में महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। इस योजना का दायरा अब बढ़ने जा रहा है। इसके तहत अब 1.80 लाख रुपये तक की मासिक आय वाले परिवार की महिलाओं को भी इस योजना का फायदा मिलेगा। इससे पहले आय की सीमा एक लाख रुपये थी। साथ ही हर पात्र महिला को 2,100 रुपये की पूरी मासिक सहायता मिलेगी। अब कम रकम चुनने का विकल्प नहीं होगा।

पात्र महिलाओं की संख्या बढ़ेगी

प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस बदलाव को मंजूरी दी गई। ये बदलाव 1 नवंबर, 2026 से लागू होंगे। आय की पात्रता सीमा 80 हजार रुपये बढ़ाने से योजना में उन परिवारों की महिलाएं भी शामिल हो सकेंगी, जिनकी सालाना आमदनी एक लाख से अधिक लेकिन 1.80 लाख रुपये तक है। सरकार के मुताबिक, फिलहाल 10 लाख से अधिक महिलाएं योजना का लाभ ले रही हैं। बदलावों का उद्देश्य अधिक पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ना और भुगतान व्यवस्था को एकरूप बनाना है।

1,100 खाते में 1,000 एफडी, आरडी में

सरकार ने योजना के भुगतान के तरीके को बदलने की भी मंजूरी दे दी है। नए लाभार्थियों की पहली किस्त की पूरी राशि उनके बचत बैंक खाते में जमा होगी। दूसरे महीने से 1,100 रुपये सीधे बचत खाते में आएंगे, जबकि बाकी 1,000 रुपये योजना के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा संचालित आवर्ती जमा (आरडी) या सावधि जमा (एफडी) खाते में जमा किए जाएंगे। यानी हर महीने मिलने वाली 2,100 रुपये की सहायता में से 1,000 रुपये सीधे खर्च के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, बल्कि जमा खाते में जाएंगे।

मासिक नहीं तिमाही ऑथेंटिकेशन

योजना के लाभार्थियों को अब हर महीने जीवंतता सत्यापन नहीं कराना होगा। कैबिनेट ने इसकी अवधि मासिक से बढ़ाकर तिमाही कर दी है। सहायता जारी रखने के लिए महिलाओं को हर तीन महीने में लाडो लक्ष्मी ऐप के जरिए चेहरे का प्रमाणीकरण कराना होगा।