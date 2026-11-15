Rajasthan News: ट्रैक विस्फोट मामले में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 लोगों को किया अरेस्ट, सामने आया पाक कनेक्शन

राजस्थान में रेलवे ट्रैक धमाका मामले में पुलिस ने पंजाब के गुरदासपुर से 21 वर्षीय युवती समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महकदीप कौर और दविंदर सिंह के रूप में हुई है। दोनों गुरदासपुर के रहने वाले हैं।

Rajasthan News: राजस्थान में रेलवे ट्रैक धमाका मामले में पुलिस ने पंजाब के गुरदासपुर से 21 वर्षीय युवती समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महकदीप कौर और दविंदर सिंह के रूप में हुई है। दोनों गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पंजाब पुलिस के सूत्रों के अनुसार, राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS), श्रीगंगानगर पुलिस और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पाक हैंडलर्स से कनेक्शन

राजस्थान के मीडिया में पुलिस अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित खबरों के अनुसार, महकदीप कौर कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे दो हैंडलर्स के संपर्क में थी। इनकी पहचान ‘चाचा’ और ‘शाह’ के नाम से बताई गई है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इन हैंडलर्स ने कथित तौर पर प्रेम संबंधों और पैसों का लालच देकर युवती को अपने जाल में फंसाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, धमाके को अंजाम देने के लिए उसे पैसे भी दिए गए थे। हालांकि, पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संपर्क और धमाके में आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच अभी जारी है।

3 नवंबर को हुआ था विस्फोट

विस्फोट 3 नवंबर की रात करीब 9:45 बजे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रामसिंहपुर के पास अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर हुआ था। धमाके से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके अलावा रेलवे स्लीपर टूट गए थे और घटनास्थल पर गड्ढा बन गया था। बताया गया कि धमाके से करीब 75 मिनट पहले इसी रेलवे ट्रैक से एक यात्री ट्रेन गुजरी थी।

पति तस्करी में जेल में बंद

सूत्रों के मुताबिक, महकदीप कौर अपने पति से अलग रह रही थी। उसका पति फिलहाल मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में जेल में बंद है। पुलिस को संदेह है कि हैंडलर्स ने उसकी निजी परिस्थितियों का फायदा उठाकर उसे निशाना बनाया हो सकता है। फिलहाल, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।