Punjab News: पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, इथियोपिया से डिपोर्ट हुआ मोस्ट वांटेड गुरविंदर, 35 मामलों में थी तलाश

पंजाब के मोस्ट वांटेड अपराधी गुरविंदर उर्फ अफरीदी को इथियोपिया से भारत वापस लाने में पंजाब पुलिस को कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 महीने तक चलाए गए अभियान के बाद रविवार को गुरविंदर को भारत लाया गया।

Punjab News: पंजाब के मोस्ट वांटेड अपराधी गुरविंदर उर्फ अफरीदी को इथियोपिया से भारत वापस लाने में पंजाब पुलिस को कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 महीने तक चलाए गए अभियान के बाद रविवार को गुरविंदर को भारत लाया गया। अफरीदी डोनी बल-प्रभ दासूवाल गैंग का प्रमुख सरगना बताया जा रहा है। वह पंजाब में हत्या, रंगदारी और अन्य संगीन अपराधों के 35 मामलों में वांछित था। उसे इथियोपिया से डिपोर्ट किए जाने के बाद रविवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया।

ऑपरेशन ‘शाहिद’ के तहत डिपोर्ट

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पंजाब पुलिस की ओर से किसी अफ्रीकी देश से भगोड़े अपराधी को डिपोर्ट कराकर भारत लाने का यह पहला मामला है। इस कार्रवाई को ऑपरेशन ‘शाहिद’ के तहत अंजाम दिया गया। पंजाब सरकार ने अफरीदी की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले के लिए पांच लाख रुपये के इनाम की घोषणा भी की थी।

केंद्रीय एजेंसियों का भी सहयोग

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि इस ऑपरेशन को पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब की ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्राडिशन सेल (ओएफटीईसी) के साथ मिलकर अंजाम दिया। इसमें केंद्रीय एजेंसियों का भी सहयोग लिया गया।

35 मामलों में थी तलाश

अफरीदी पंजाब में दर्ज 35 आपराधिक मामलों में वांछित है। इनमें पांच सनसनीखेज हत्याएं शामिल हैं। उस पर अक्टूबर 2024 में आम आदमी पार्टी के सरपंच राजविंदर उर्फ राज तलवंडी की हत्या में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा मार्च 2025 में 12 वर्षीय गुरसेवक सिंह की हत्या के मामले में भी वह वांछित था। उस पर मार्च 2025 में विक्की चुग, मई 2025 में जसवंत सिंह और सितंबर 2025 में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गुरमेल सिंह की हत्या के मामलों में भी संलिप्तता का आरोप है।