Haryana News: नूंह में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी के 22 मोबाइल फोन, अवैध हथियार, कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

हरियाणा के नूंह जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तावडू सीआईए पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों और चोरी के 22 मोबाइल फोन के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस, अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चला रही है।

Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तावडू सीआईए पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों और चोरी के 22 मोबाइल फोन के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस, अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चला रही है।

22 मोबाइल और कट्टा बरामद

आरोपियों के कब्जे से एक देशी कट्टा, दो कारतूस, अलग-अलग कंपनियों के 22 मोबाइल फोन और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहरुख पुत्र आस मोहम्मद और तालीम पुत्र अब्बास, निवासी गांव कारेंडा, थाना चौपानकी, जिला खैरथल-तिजारा राजस्थान के रूप में हुई है।

पुलिस को मिला था इनपुट

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 नवंबर को एएसआई जीतराम अपनी टीम के साथ अपराध जांच और गश्त के सिलसिले में तावडू बाईपास स्थित गोल चक्कर पर मौजूद थे। इसी दौरान सूचना मिली कि शाहरुख और तालीम अवैध हथियार लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर चोरी के मोबाइल फोन बेचने के लिए अपने गांव से घोड़ाफार्म कागरका रोड होते हुए राजस्थान के गांव की ओर जाने वाले हैं।

भाग रहे दो आरोपी गिरफ्तार

सूचना पर पुलिस टीम ने कांगरका से गुरनावट रोड पर घोड़ाफार्म के नजदीक नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस को सामने देखकर चालक ने मोटरसाइकिल वापस मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस जवानों ने पीछा कर दोनों युवकों को पकड़ लिया। मोटरसाइकिल चला रहे युवक की तलाशी लेने पर उसकी पैंट जेब से दो कारतूस बरामद हुए। वहीं मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे युवक की तलाशी लेने पर उसकी पैंट जेब से एक देशी कट्टा बरामद हुआ।