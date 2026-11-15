Punjab News: पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अफरीदी गिरोह के 5 गुर्गे गिरफ्तार, 11 पिस्तौल बरामद

पंजाब में संगठित अपराध के खिलाफ जारी अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने तरनतारन पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर अफरीदी गिरोह के पांच प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है।

Punjab News: पंजाब में संगठित अपराध के खिलाफ जारी अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने तरनतारन पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर अफरीदी गिरोह के पांच प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की यह कार्रवाई गैंगस्टर अफरीदी को इथियोपिया से निर्वासित कर भारत लाए जाने के बाद सामने आई है। आरोपियों के कब्जे से 11 अवैध पिस्तौल और 191 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

15 से ज्यादा मामलों में आरोपी

पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी 15 से अधिक आपराधिक मामलों में कथित रूप से शामिल रहे हैं। इनमें फिरौती के लिए फायरिंग की घटनाएं भी शामिल हैं।

नेटवर्क का पता लगा रही पुलिस

डीजीपी के मुताबिक, आरोपी विदेश में बैठे हैंडलरों के निर्देश पर पंजाब में गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में कथित रूप से शामिल थे। उन पर सीमा पार से हथियारों की तस्करी करने का भी आरोप है। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।

आरोपियों से पूछताछ जारी

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के आगे और पीछे के संपर्कों की जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही अन्य सहयोगियों की पहचान कर पूरे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है।