Punjab News: पंजाब में अनाज खरीद घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने 25 और 26 नवंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत कई आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये ठिकाने ओरिगो कमोडिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेमार्बल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (GMI) और शिवालिक एग्रो पॉली प्रोडक्ट्स लिमिटेड से जुड़े लोगों के बताए गए हैं।

FIR के आधार पर कार्रवाई

ED ने 28 नवंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यह जांच भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ CBI की ओर से दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी। मामले में आरोप है कि निजी कंपनियों को रिश्वत के बदले अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

‘कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया’

ED के अनुसार, जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि वरिष्ठ नौकरशाहों ने वर्ष 2019-20 में पंजाब स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन (PUNGRAIN) की ओर से दिए गए ठेकों में ओरिगो कमोडिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाया। इसके बदले रिश्वत दिए जाने का आरोप है। ED का अनुमान है कि इन कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को कई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

रिश्वतखोरी के पैसे से खरीदी जमीन

जांच एजेंसी यह भी पड़ताल कर रही है कि कथित भ्रष्ट गतिविधियों से अर्जित अवैध धन का एक हिस्सा जमीन खरीदने में निवेश किया गया। ED के मुताबिक, एक वरिष्ठ नौकरशाह के करीबी रिश्तेदार के नाम पर ग्रेमार्बल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर जमीन खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है। एजेंसी ने पाया कि इस जमीन में एक एकड़ के लिए चुकाई गई कीमत बाजार की तुलना में काफी कम थी। इससे वास्तविक बिक्री मूल्य छिपाने और अपराध से अर्जित धन को अचल संपत्ति में निवेश करने की आशंका जताई गई है।

कंपनी, अफसरों के गठबंधन की जांच

ED शिवालिक एग्रो पॉली प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ संबंधित नौकरशाह के कथित संबंधों की भी जांच कर रही है। एजेंसी के अनुसार, उक्त अधिकारी कंपनी से जुड़े लोगों के लगातार संपर्क में था और उसके परिवार के सदस्यों के माध्यम से कंपनी में वित्तीय हित होने का भी आरोप है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि संबंधित नौकरशाह के पंजाब सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में कार्यकाल के दौरान और उसके बाद शिवालिक एग्रो पॉली प्रोडक्ट्स को PUNGRAIN से लो-डेंसिटी पॉलीएथिलीन (LDPE) कवर की आपूर्ति के ठेके मिलते रहे।