Himachal News: हिमाचल के ऊना जिले में हार के समीप बुधवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की एक बस नाली में लुढ़क गई। यह बस हमीरपुर से चंडीगढ़ जा रही थी। हादसे के समय बस में करीब 30 यात्री सवार थे। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई।

पशु को बचाने में नाली में लुढ़की

जानकारी के अनुसार, ऊना डिपो की यह बस निर्धारित समय सुबह 5:20 बजे हमीरपुर बस अड्डे से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई थी। सुबह करीब छह बजे जब बस हार के नजदीक पहुंची तो सामने से एक निजी वॉल्वो बस आ रही थी। इसी दौरान सड़क पर लावारिस पशु भी मौजूद थे। निजी बस से संभावित टक्कर और पशुओं को बचाने के प्रयास में एचआरटीसी चालक को बस सड़क के किनारे उतारनी पड़ी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर नाली में लुढ़क गई।

दूसरी बस से भेजे गए यात्री

इस घटना के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी और भय का माहौल बन गया। हालांकि, चालक की सूझबूझ और गनीमत से बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में निगम की बस को हल्का नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद यात्रियों को दूसरी बस की व्यवस्था कर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। एचआरटीसी मंडल हमीरपुर के मंडलीय प्रबंधक राजकुमार पाठक ने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया था। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरी बस की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई।

ट्रैफिक पर भी पड़ा असर

बस के सड़क से बाहर निकलने के कारण कुछ समय तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही और हल्का जाम लग गया। बाद में बस को सड़क से हटाने के बाद यातायात बहाल कर दिया गया।