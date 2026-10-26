उत्तर प्रदेश के महोबा में तैनात दो PCS अधिकारियों की प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा में है। 200 मीटर की दूरी से शुरू हुई प्रेम कहानी शादी की दहलीज तक पहुंच गई। कभी काम के सिलसिले में तो कभी यूं ही राह चलते आमना-सामना, नजदीकियां बढ़ती गईं और आखिरकार एक खूबसूरत मुकाम तक पहुंच गई।

Love Story 200 Metres Apart: उत्तर प्रदेश के महोबा में तैनात दो PCS अधिकारियों की प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा में है। 200 मीटर की दूरी से शुरू हुई प्रेम कहानी शादी की दहलीज तक पहुंच गई। कभी काम के सिलसिले में तो कभी यूं ही राह चलते आमना-सामना, नजदीकियां बढ़ती गईं और आखिरकार एक खूबसूरत मुकाम तक पहुंच गई। सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा और जिला सेवायोजन अधिकारी आकांक्षा बाजपेयी ने सगाई कर अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया है। चित्रकूट के एक निजी होटल में दोनों ने सादगीपूर्ण समारोह में सगाई की। 30 नवंबर को खजुराहो में दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे।

मुलाकातों से बढ़ीं नजदीकियां

राहुल मिश्रा और आकांक्षा बाजपेयी की कहानी की खास बात उनके दफ्तरों के बीच की दूरी है। दोनों के ऑफिस महज 200 मीटर के फासले पर स्थित हैं। कामकाज के दौरान अक्सर आमना-सामना होता था। इसी बीच दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रिश्ता आगे बढ़ता गया। अब दोनों परिवारों की सहमति से यह रिश्ता शादी तक पहुंच गया है।

सादे समारोह में हुई सगाई

चित्रकूट के एक निजी होटल में आयोजित समारोह में दोनों अधिकारियों की सगाई हुई। कार्यक्रम को निजी और सादगीपूर्ण रखा गया था। इसमें दोनों परिवारों के चुनिंदा सदस्य शामिल हुए। राहुल और आकांक्षा ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाकर साथ निभाने का वादा किया।

कौन हैं राहुल मिश्रा और आकांक्षा बाजपेयी?

राहुल मिश्रा वर्ष 2020 बैच के PCS अधिकारी हैं। वह मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं। जुलाई 2024 में उन्होंने महोबा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के रूप में कार्यभार संभाला था। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारियों के बीच उनकी पहचान एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में है।

वहीं, आकांक्षा बाजपेयी मूल रूप से बांदा जिले की निवासी हैं। वह महोबा में जिला सेवायोजन अधिकारी के पद पर तैनात हैं और पिछले तीन वर्षों से यहां सेवाएं दे रही हैं। दोनों अपने-अपने विभागों में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।

खजुराहो में 30 नवंबर को शादी

जानकारी के मुताबिक, सगाई के बाद अब दोनों परिवार विवाह की तैयारियों में जुटेंगे। राहुल मिश्रा और आकांक्षा बाजपेयी की शादी 30 नवंबर को खजुराहो में होगी। विवाह समारोह को भव्य रूप से आयोजित करने की तैयारी है। महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित दफ्तरों से शुरू हुआ यह रिश्ता अब जीवनभर के साथ में बदलने जा रहा है।