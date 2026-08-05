साइबर ठग आम तो आम अब खास लोगों के नाम पर भी फर्जीवाड़ा करने लगे हैं। हद दो तब हो गई, जब पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और पटियाला रेंज के डीआईजी कुलदीप सिंह चहल के नाम से किसी साइबर ठग ने फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बना लिया।

Fake facebook account alert: साइबर ठग आम तो आम अब खास लोगों के नाम पर भी फर्जीवाड़ा करने लगे हैं। हद दो तब हो गई, जब पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और पटियाला रेंज के डीआईजी कुलदीप सिंह चहल के नाम से किसी साइबर ठग ने फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बना लिया। जब मामले की जानकारी डीआई चहल को हुई, तो उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट के जरिए ऐसे खातों से मैसेज-पैसों की मांग पर भरोसा न करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर लोगों को ऐसा कोई फर्जी अकाउंट नजर आए, तो वे पुलिस को इसकी जानकारी दें। ये कुलदीप चहल वही अधिकारी हैं, जिन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई को गिरफ्तार किया था।

आरोपी हैकर कभी मदद के नाम पर अफसर की फ्रेंड लिस्ट में शामिल उनके जानकारों से पैसा मांग रहा है तो कभी मजबूरी बताकर। अलग-अलग बहाने बनाकर लगातार थोड़े-थोड़े अमाउंट में पैसे लोगों से मांगे जा रहे हैं।

अन्य अधिकारियों के नाम पर भी ठगी

गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी, पूर्व एसपी, इंस्पेक्टर सहित दूसरे अफसरों की भी नकली आईडी बना कर नटवरलालों द्वारा पैसा मांगने का मामला सामने आ चुका है। हैरानी की बात यह है कि साइबर क्राइम करने वाले अपराधी डीआईजी कुलदीप चहल तक पहुंच गए। उन्हें पुलिस विभाग का जरा भी डर नहीं है। तभी तो आरोपियों ने डीआईजी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने की प्लानिंग शुरू कर दी।

पूर्व एसपी और डीएसपी के नाम से भी ठगी

इससे पहले, पूर्व एसपी रोशन लाल की भी फर्जी आईडी बनाई गई थी। उनके जानकारों से भी फेसबुक मैसेंजर के जरिए 15 हजार रुपये की डिमांड की जा चुकी है। इससे पहले पूर्व डीएसपी क्राइम की सोशल मीडिया से फोटो चोरी करके हैकर ने नकली फेसबुक आइडी बना ली थी। जिसके बाद फ्रेंड लिस्ट में शामिल दोस्तों को मैसेज और रिक्वेस्ट भेजकर मदद के बहाने पैसे मांगने लगा।

लॉरेंस विश्नोई को किया था अरेस्ट

आईपीएस कुलदीप चहल साल 2009 बैच के IPS ऑफिसर हैं। उनका जन्म साल 1981 में हुआ था। वे मूलरूप से हरियाणा के जिंद के रहने वाले हैं। IPS कुलदीप बेहद साधारण परिवार से आते हैं। साल 2014 में IPS कुलदीप का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया, जब उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया। वे पंजाब में अपराधियों के खिलाफ अपने सख्त एक्शन के लिए मशहूर हैं। IPS कुलदीप सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं।