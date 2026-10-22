Haryana News: कालका-शिमला रेलमार्ग 31 दिसंबर तक बंद, भूस्खलन से ट्रैक को भारी नुकसान, जानें कब से चलेगी टॉय ट्रेन

कालका-शिमला रेलमार्ग पर ट्रेनों का संचालन 31 दिसंबर, 2026 तक बंद रहेगा। टक्साल और गुम्मन स्टेशनों के बीच बारिश और भूस्खलन के कारण पुल संख्या 57, 58 और 62 के आसपास की मिट्टी पूरी तरह बह गई थी। ट्रैक की बहाली के लिए यहां लगातार काम चल रहा है।

Haryana News: कालका-शिमला रेलमार्ग पर ट्रेनों का संचालन 31 दिसंबर, 2026 तक बंद रहेगा। टक्साल और गुम्मन स्टेशनों के बीच बारिश और भूस्खलन के कारण पुल संख्या 57, 58 और 62 के आसपास की मिट्टी पूरी तरह बह गई थी। ट्रैक की बहाली के लिए यहां लगातार काम चल रहा है।

टॉय ट्रेन नहीं चलेगी

जानकारी के मुताबिक, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कालका-शिमला नैरो गेज रेलमार्ग पर सफर करने वाले सैलानियों और स्थानीय यात्रियों को अभी राहत नहीं मिलेगी। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल ने ट्रैक की सुरक्षा और जारी मरम्मत कार्यों को ध्यान में रखते हुए टॉय ट्रेनों के रद्दीकरण, आंशिक परिचालन और विस्तार की अवधि को 1 दिसंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 कर दिया है।

पुल के नीचे की मिट्टी बही

रेलवे अधिकारियों की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, कालका-शिमला खंड पर टक्साल और गुम्मन स्टेशनों के बीच किलोमीटर संख्या 07/16-17 पर बारिश और भूस्खलन के कारण पुल संख्या 57, 58 और 62 के आसपास की मिट्टी पूरी तरह बह गई थी।

यातायात बहाली का काम जारी

इस हिस्से पर ट्रैक की बहाली और मिट्टी धंसने से रोकने के लिए इंजीनियरिंग विंग द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय लिया है।