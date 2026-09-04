Jhansi News: पैसे नहीं तो एंबुलेंस नहीं, वो मेरी मम्मी हैं… बीमार थीं, उनकी मौत हो गई, लाश पास रोती रही मासूम

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बाहर की एक ऐसी तस्वीर जो किसी का भी कलेजा चीर दे. यहां एक आठ साल की बच्ची अपनी मां के शव के पास घंटों चुपचाप बैठी रही. उसको इस बात का इंतजार था कि कोई एंबुलेंस लेकर आए और उसकी मां तो चली गई लेकिन शव को घर तक पहुंचा दे.

झांसी. पैसा कैसे कैसे दिन दिखाता है ये सिर्फ वही जानता है जिसने इसकी कमी को देखा है. उत्तर प्रदेश के झांसी से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बाहर की एक ऐसी तस्वीर जो किसी का भी कलेजा चीर दे. यहां एक आठ साल की बच्ची अपनी मां के शव के पास घंटों चुपचाप बैठी रही. उसको इस बात का इंतजार था कि कोई एंबुलेंस लेकर आए और उसकी मां तो चली गई लेकिन शव को घर तक पहुंचा दे. मृतका का पति भी वहीं पास में बैठा रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे.

झांसी की इस घटना ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और आर्थिक मजबूरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एक महिला शव कई घंटों तक स्ट्रेचर पर इसलिए पड़ा रहा क्योंकि उसके परिवार वालों के पास उसे घर ले जाने के पैसे नहीं थे. पैसे के अभाव की वजह से महिला की मौत के बाद उसके परिजन शव को घर ले जाने के लिए वाहन का इंतजाम नहीं कर सके. महिला की मौत होने के बाद उसके शव को पति को देकर अस्पताल से बाहर कर दिया गया. वो बेचा बारिश के बीच शव को स्ट्रेचर लिए पास में बैठा रहा. उसकी करीब 8 साल की बेटी नंदनी भी अपनी मां के पास रोती रही.

छोटी बच्ची अपनी मां के शव के पास बैठी थी और आप पास से गुजर रहे लोगों को कह रही थी “वो मेरी मम्मी हैं… बीमार थीं और उनकी मौत हो गई.” उस मासूम बच्ची की बात को सुनकर वहां मौजूद लोगों को भावुक हो गए. कमाल की बात यह है कि वहां से गुजर कहे लोग संवेदना तो जता रहे थे लेकिन मदद के लिए कोई सामने नहीं आया. बताया जा रहा है कि महिला के शव के पास बारिश के दौरान एक पालतू कुत्ते का बच्चा भी पहुंच गया था.

सिपाही ने बुलवाई एंबुलेंस

जब काफी देर तो कोई महिला के शव को घर पहुंचाने के लिए मदद के लिए सामने नहीं आया. ऐसे में मेडिकल कॉलेज चौकी में तैनात सिपाही अजय ने आकर मदद की. जानकारी के मुताबिक जिस महिला की मौत हुई उसके पति का नाम राहुल है. सिपाही ने राहुल को उसकी पत्नी के शव को ले जाने के लिए एंबुलेंस का इंतजाम किया. इस घटना के सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सचिन माहौर की तरफ से इसको लेकर बयान आया. उनका कहना था कि अस्पताल में किसी मरीज की मौत होने पर शव वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. ऐसा हो सकता है कि परिजनों ने शव वाहन की जरूरत के बारे में जानकारी नहीं दी हो.

इलाज के दौरान हुई महिला की मौत

जानकारी के मुताबिक जिस महिला की मौत हुई वो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के नकटा गांव की निवासी थी. उनके पति राहुल एक आदिवासी परिवार से आते हैं. वो अपनी बीमार पत्नी रामवती की तबीयत बिगड़ने उनको ओरछा अस्पताल लेकर पहुंचे थे. डॉक्टरों ने उन्हें झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने रामवती को मृत घोषित कर दिया.