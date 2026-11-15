IMD Weather Alert: दिल्ली-NCR में बारिश के आसार, पंजाब और हिमाचल में भी मौसम ने ली करवट, 14 राज्यों में चक्रवाती तूफान का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 15 नवंबर को देश के कई राज्यों में बारिश और गरज-चमक की संभावना है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

नई दिल्ली. आज देश के कई हिस्सों में आस्था का पर्व छठ पूजा का तीसरा दिन मनाया जा रहा है. ऐसे में मौसम का हाल हर किसी को जानना है. कहीं इसकी वजह से आज के दिन का मजा ना खराब हो जाए. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को देश के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है.

जानकारी के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश के आसार हैं. दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, खासकर तमिलनाडु, केरल और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है. दूसरी ओर, दिल्ली-NCR में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. आइए जानते हैं देश के अलग-अलग राज्यों में मौसम का हाल.

आज किन राज्यों में होगी बारिश?

IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, देश के उत्तरी, दक्षिणी और द्वीपीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

आज किन राज्यों में होगी बारिश? IMD ने जारी किया मौसम का पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 15 नवंबर को देश के कई राज्यों में बारिश और गरज-चमक की संभावना है.

राज्य या क्षेत्र 15 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुछ स्थानों पर भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जम्मू-कश्मीर कई स्थानों पर बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार लद्दाख कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना हिमाचल प्रदेश कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक उत्तराखंड कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना पंजाब कुछ स्थानों पर बारिश के आसार तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल कुछ इलाकों में बारिश की संभावना केरल और माहे बारिश और गरज-चमक के आसार तटीय कर्नाटक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ बारिश की कोई बड़ी गतिविधि होने का पूर्वानुमान नहीं

जम्मू-कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के आसार

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 15 नवंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर और आसपास के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. हवा के झोंकों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है.

क्या आज दिल्ली-NCR में होगी बारिश?

मौसम विभाग के उपलब्ध पूर्वानुमान के अनुसार, 15 नवंबर को दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए बारिश का कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है. पश्चिमी विक्षोभ का असर मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उससे सटे इलाकों में देखने को मिल सकता है. दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना है. ऐसे में वाहन चालकों और यात्रियों को सफर पर निकलने से पहले स्थानीय दृश्यता और ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है.