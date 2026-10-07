Punjab News: अमृतसर में अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 15 पिस्तौल बरामद, सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन

पंजाब में अवैध हथियारों और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान में पुलिस को बुधवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। अमृतसर कमिश्रनरेट पुलिस ने हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह के आठ सदस्यों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया।

Punjab News: पंजाब में अवैध हथियारों और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान में पुलिस को बुधवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। अमृतसर कमिश्रनरेट पुलिस ने हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह के आठ सदस्यों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया। आरोपियों से 15 पिस्तौल, 15 मैगजीन, 15 कारतूस और दो कारें बरामद कर केस दर्ज कर लिए गए हैं।

पाक तस्करों से रिश्ते

पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने पकड़े गए आरोपियों की पहचान गोतम, मनवीर सिंह, जसकरणदीप सिंह, सतनाम सिंह, भल्ला सिंह, सिमरनजीत सिंह, अभी उर्फ बाबा और एक नाबालिग के रूप में बताई है। सीपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पाक तस्करों के साथ रिश्ते हैं और ड्रोन के जरिए अलग अलग जगहों पर आरोपितों ने हथियारों की खेप डिलीवर करवाई थी। अब यह सभी अलग-अलग जगहों पर हथियार ठिकाने लगाने के लिए निकले थे। पुलिस ने सूचना के आधार पर सभी को गिरफ्तार कर लिया है।

AK-47 बरामद हुआ

इससे पहले रविवार को पुलिस ने हथियारों और विस्फोटकों की अवैध सप्लाई में शामिल एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से एक एके-47 राइफल, एक मैगज़ीन, गोला-बारूद और दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे।

सीपी ने दी थी जानकारी

पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया था कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने आरोपी के पास से असॉल्ट राइफल की मैगजीन और कारतूस बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे तस्करों से जुड़ा हुआ था और वह अवैध हथियार हासिल करने में शामिल है।