लखनऊ से शनिवार को एक दर्दनाक खबर सामने आई है। शहर के बालू अड्डा के पास अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कथित तौर पर गिरने से 27 साल के एक रेस्टोरेंट मालिक की मौत हो गई। मृतक शिवा शर्मा 'वंदे मातरम चिकन' और 'आंगन' रेस्टोरेंट चेन के मालिक थे और एक कैफे भी चलाते थे।

UP News: लखनऊ से शनिवार को एक दर्दनाक खबर सामने आई है। शहर के बालू अड्डा के पास अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कथित तौर पर गिरने से 27 साल के एक रेस्टोरेंट मालिक की मौत हो गई। मृतक शिवा शर्मा ‘वंदे मातरम चिकन’ और ‘आंगन’ रेस्टोरेंट चेन के मालिक थे और एक कैफे भी चलाते थे। मृतक की मां ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा गिरकर नहीं मरा, बल्कि उसकी हत्या की की गई है।

गर्ल फ्रेंड श्रद्धा दुबे पर एफआईआर

मृतक की मां ने बेटे की गर्लफ्रेंड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे और उसके साथियों पर शिवा की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई महीनों से उनके बेटे के साथ मारपीट की जा रही थी, उसे डराया-धमकाया जा रहा था और ब्लैकमेल किया जा रहा था। हजरतगंज पुलिस ने श्रद्धा और कई अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

‘शव को दूर से दिखाकर भागे’

हजरतगंज पुलिस को 10 अक्टूबर को दी गई अपनी शिकायत में शिवा की मां रंजना शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें 9 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे श्रद्धा के साथी आदिल का फोन आया था। उसने उन्हें बताया कि शिवा की हालत बिगड़ गई है और उन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ले जाया जा रहा है। रंजना के मुताबिक जब वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचीं, तो उनके बेटे के साथ आए लोगों ने उन्हें दूर से ही उसका शव दिखाया और भाग गए। बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

‘शरीर पर चोटों के कई निशान’

मां ने आरोप लगाया कि जब परिवार ने शव देखा, तो शिवा के शरीर पर कई चोटें थीं और उसने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ था। उन्होंने शक जताया कि श्रद्धा, उसके ड्राइवर, उसकी बहन रश्मि दुबे, आदिल और अन्य अज्ञात साथियों ने उनके बेटे के साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। अपनी शिकायत में रंजना ने आरोप लगाया कि श्रद्धा पिछले चार महीनों से उनके बेटे को परेशान कर रही थी और उसे झूठे मामलों में फंसाने एवं उसे बदनाम करने की धमकी दे रही थी। उन्होंने दावा किया कि श्रद्धा उस पर अपने साथ रिश्ते में रहने का दबाव बनाती थी और जब उसने मना किया, तो वह ब्लैकमेल और मारपीट पर उतर आई।

‘शिवा के साथ पहले भी हुई मारपीट’

परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि शिवा के साथ पहले भी मारपीट की गई थी और उसकी मर्जी के खिलाफ रिश्ते बनाए रखने के लिए उस पर दबाव डाला गया था। रंजना ने यह भी दावा किया कि घटना से लगभग एक हफ्ते पहले श्रद्धा उनकी दुकान पर आई थी और उनके बेटे को लेकर उन्हें धमकी दी थी। हजरतगंज के ACP रजनीश वर्मा ने कहा कि शिवा के गिरने की वजहों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उनकी बहन रश्मि दुबे, उनके ड्राइवर आदिल और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और परिवार की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

चार महीने पहले मिले थे दोनों

शिवा की बड़ी बहन आस्था ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि श्रद्धा कई दिनों से उनके भाई को परेशान कर रही थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी WhatsApp चैट देखी है और उनके पास अपनी बात साबित करने के लिए सबूत भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे चार महीने पहले एक कॉमन फ्रेंड के जरिए एक पार्टी में मिले थे।