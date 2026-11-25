Himachal News: हिमाचल से बुधवार को एक दर्दनाक खबर सामने आई है। पांवटा साहिब-देहरादून हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 30 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।

आगे चल रहे ट्रक से टकराई

मिली जानकारी के अनुसार, बायांकुआं निवासी बबलू (30) अपने साथी दीपक (25) के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान पांवटा साहिब में यमुना नदी पर बने नए पुल के पास उनकी बाइक आगे चल रहे ट्रक से पीछे से टकरा गई।

युवक की मौके पर मौत

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बबलू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दीपक को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

पुलिस कर रही जांच

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। वहीं, युवक की मौत की खबर से परिजनों में शोक का माहौल है।