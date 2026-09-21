UP Home Guard Recruitment: यूपी में 7600 होमगार्ड स्वयंसेवकों की होगी भर्ती, सरकार ने दी मंजूरी

राज्य सरकार ने होमगार्ड संगठन को 7600 खाली पड़े पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है. आपको बता दें को जिन नियुक्ति की बात हो रही है ये मौजूदा 41,424 पदों की भर्ती के अलावा होने वाली हैं. नई भर्ती के जरिए होमगार्ड संगठन में स्वीकृत पदों के मुकाबले बनी रिक्तियों को भरने की तैयारी है.

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश में मौके का इंतजार कर रहे अभियार्थियों के लिए राहत की खबर है. होमगार्ड स्वयंसेवकों की एक और भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार ने होमगार्ड संगठन को 7600 खाली पड़े पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है. आपको बता दें को जिन नियुक्ति की बात हो रही है ये मौजूदा 41,424 पदों की भर्ती के अलावा होने वाली हैं. नई भर्ती के जरिए होमगार्ड संगठन में स्वीकृत पदों के मुकाबले बनी रिक्तियों को भरने की तैयारी है.

राज्य सरकार ने जनवरी 2026 में होमगार्ड संगठन में करीब 7600 पद को खाली पाया था. इसके बाद होमगार्ड स्वयंसेवकों के कुल 1,18,348 पद को भरने के लिए आदेश आया. इस वक्त अगर काम करने वाले होमगार्ड के संख्या की बात करें तो यह तकरीबन 69,324 है. बाकी बचे हुए 41,424 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पहले से चली आ रही है.

12 जिलों में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा

जिन युवाओं और घर बैठे लोगों को नौकरी की तलाश है उनको बता दें कि 41,424 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से एनरोलमेंट प्रक्रिया जारी है. इसके तहत 12 जिलों में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है. इस भर्ती के बाद भी नियतन के अनुसार करीब 7600 पद खाली रह जाएंगे. अब जबकि सरकार ने इन पदों को भरने को लेकर मंजूरी दे दी है तो इनको भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. होमगार्ड स्वयंसेवकों की तैनाती कानून-व्यवस्था से जुड़े कार्यों के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में भी की जाती है. यह बात ध्यान देने वाली है कि कई विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से होमगार्ड की सेवाएं लेते हैं. इसके बदले उनको सैलरी दी जाती है. विधानसभा चुनाव जैसे बड़े आयोजनों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान भी होमगार्ड स्वयंसेवकों की मांग बढ़ जाती है.

अन्य पदों पर भी जल्द होगी भर्ती

अच्छी बात यह है कि इस समय होमगार्ड संगठन में सिर्फ स्वयंसेवकों की ही नहीं, बल्कि कई और भी पदों के लिए भर्ती की तैयारी की जा रही है. लिपिक संवर्ग, ब्लॉक ऑर्गनाइजर और प्लाटून कमांडर समेत कई पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है. शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इन पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे होमगार्ड संगठन में खाली पदों को भरने के साथ प्रशासनिक और मैदानी स्तर पर कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है.