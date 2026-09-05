Himachal News: हिमाचल में उपमुख्यमंत्री के काफिले में शामिल वाहन दुर्घटनाग्रस्त, डीएसपी हुए जख्मी

हिमाचल प्रदेश में उपमुख्यमंत्री के काफिले में शामिल एक वाहन शनिवार को हरोली-रामपुर पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निजी मुख्य सुरक्षा अधिकारी डीएसपी बिन्नी मिन्हास घायल हो गए।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में उपमुख्यमंत्री के काफिले में शामिल एक वाहन शनिवार को हरोली-रामपुर पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निजी मुख्य सुरक्षा अधिकारी डीएसपी बिन्नी मिन्हास घायल हो गए। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

मौके पर मची अफरा-तफरी

जानकारी के मुताबिक, वाहन का टायर अचानक फटने के बाद चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और वह सड़क से नीचे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना में डीएसपी बिन्नी मिन्हास को चोटें आई हैं, जबकि वाहन चालक सुरक्षित बताया जा रहा है।

हालत खतरे से बाहर

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में सहयोग किया। घायल बिन्नी मिन्हास को तत्काल उपचार के लिए जिला ऊना अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उनका सीटी स्कैन सहित आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किया। जांच के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया और कोई गंभीर चोट नहीं होने की जानकारी दी। उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

अस्पताल पहुंचे उप मुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हादसे की सूचना मिलते ही अपने निर्धारित दौरे को बीच में छोड़ दिया और सीधे जिला अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में उन्होंने बिन्नी मिन्हास का हालचाल जाना और चिकित्सकों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली।