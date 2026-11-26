Himachal Pradesh Viral News: शादी का नाम सुनते ही आमतौर पर दूल्हा-दुल्हन, बारात, पंडित, मंत्र और सात फेरों की तस्वीर सामने आती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक ऐसी शादी हुई है, जिसमें न तो पंडित ने मंत्र पढ़े और न ही दूल्हा-दुल्हन ने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए। यहां शादी की रस्में भारतीय संविधान को साक्षी मानकर पूरी की गईं। दूल्हा-दुल्हन ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया और समानता, स्वतंत्रता, गरिमा तथा आपसी सम्मान के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया। इस अनोखे विवाह की चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है।

संविधान की प्रस्तावना पढ़कर शुरू हुई शादी

यह विवाह 22 नवंबर 2026 को सिरमौर जिले के धर्मा गांव में सुरेंद्र सिंह धर्मा और शिमला जिले की कुपवी तहसील के टंडाई गांव की हेमलता के बीच हुआ। इस विवाह समारोह की शुरुआत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक पाठ से हुई। इसके बाद दूल्हा सुरेंद्र और दुल्हन हेमलता ने संविधान पर हाथ रखकर एक-दूसरे को जीवनभर साथ निभाने की शपथ दिलाई। दोनों ने अपने वैवाहिक जीवन में समानता, सम्मान और आपसी सहयोग बनाए रखने का संकल्प लिया।

गौतम बुद्ध से लेकर आंबेडकर के लगाए चित्र

इस शादी की एक और खास बात समारोह स्थल की सजावट रही। यहां गौतम बुद्ध, संत कबीर, गुरु रविदास, ज्योतिबा फुले, पेरियार, डॉ. भीमराव आंबेडकर, कांशीराम और भगत सिंह के चित्र लगाए गए थे। इन सभी महापुरुषों और सामाजिक विचारकों के चित्रों के माध्यम से समानता, सामाजिक न्याय, भाईचारे और मानव गरिमा का संदेश दिया गया। समारोह में परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी हिस्सा लिया। दूल्हा-दुल्हन पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, लेकिन विवाह की रस्में अलग थीं।

समता विवाह समिति के तहत संपन्न हुआ विवाह

इस अनोखे विवाह का आयोजन नवगठित समता विवाह समिति के संवैधानिक प्रारूप के तहत किया गया। समिति के अध्यक्ष अर्जुन रांटा ने विवाह संपन्न कराने की जिम्मेदारी निभाई। समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन के परिवारों की ओर से दो-दो गवाहों ने विवाह घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद समिति के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर लगाकर घोषणा पत्र की प्रतियां नवदंपती को सौंप दी गईं। इन दस्तावेजों का इस्तेमाल आगे की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए किया जाना है।