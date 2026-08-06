Himachal News: शराब के नशे में स्कूल पहुंचने और छात्रों से दुर्व्यवहार पर शिक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

हिमाचल शिक्षा विभाग ने टीजीटी मोहिंदर सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है। शिक्षक पर शराब के नशे में दुर्व्यवहार, कर्तव्य की उपेक्षा और छात्रों से मारपीट के आरोप सिद्ध हुए थे।

सरकारी दायित्वों की अनदेखी की, बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहे

Himachal News, (आज समाज), शिमला: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए टीजीटी नॉन मेडिकल मोहिंदर सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश दिया है। विभागीय जांच में शिक्षक पर लगाए गए गंभीर आरोप सिद्ध होने के बाद यह निर्णय लिया गया। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मोहिंदर सिंह के खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम-14 के तहत विभागीय जांच शुरू की गई थी।

कई बार शराब के नशे में स्कूल पहुंचे, छात्रों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट भी की

जारी आदेशों के अनुसार, मोहिंदर सिंह, जो पहले चंबा जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रांभो में टीजीटी (नॉन मेडिकल) के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में राजकीय उच्च विद्यालय कंड, जिला कांगड़ा में तैनात थे, के खिलाफ 20 मार्च 2025 को विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी। आरोप था कि वह कई बार शराब के नशे में स्कूल पहुंचे, अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, बिना अनुमति अनुपस्थित रहे तथा छात्रों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट भी की।

शिक्षक ने खुद पर लगे आरोपों को नकारा

जांच के दौरान शिक्षक ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में ईमानदारी से सेवाएं दी हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह पैंक्रियाटाइटिस और मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और उनके खिलाफ शिकायत झूठी और तथ्यों से परे है। उन्होंने प्रारंभिक जांच पर भी सवाल उठाए और वीडियो साक्ष्य को छेड़छाड़ किया हुआ बताया।

पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रचलित नियमों के अनुसार दिए जाएंगे

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा कि एक सरकारी शिक्षक से अनुशासन, ईमानदारी और विद्यार्थियों के लिए आदर्श आचरण की अपेक्षा की जाती है। ऐसे में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार और नशे की हालत में विद्यालय पहुंचना गंभीर कदाचार है। विभाग ने सभी तथ्यों, सेवा अवधि और स्वास्थ्य संबंधी दलीलों पर विचार करने के बाद बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के बजाय 31 जुलाई 2026 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लागू करने का निर्णय लिया। साथ ही आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रचलित नियमों के अनुसार दिए जाएंगे।

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