BBMB Power Dispute: 60 साल पुराना विवाद खत्म, पंजाब-हरियाणा 20 साल में हिमाचल को देंगे 11973 मिलियन यूनिट बिजली

BBMB Power Dispute Settled: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच 1966 से चले आ रहे बिजली विवाद का निपटारा कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने का निर्देश दिया है।

Himachal Pradesh Electricity Dispute: पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) की बिजली परियोजनाओं से जुड़ा करीब छह दशक पुराना विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को बिजली के पुराने बकाये का भुगतान नकद के बजाय बिजली के रूप में किया जाएगा। अदालत के आदेश के अनुसार पंजाब और हरियाणा अगले 20 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को कुल 11,973 मिलियन यूनिट (MU) बिजली उपलब्ध कराएंगे। यह विवाद वर्ष 1966 से हिमाचल प्रदेश की बिजली हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तीनों राज्यों के बीच लंबे समय से अटके भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली बिजली का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट के 27 सितंबर 2011 के फैसले के आधार पर होगा। इस व्यवस्था के तहत पंजाब और हरियाणा को अगले 20 वर्षों तक हर साल औसतन करीब 598 मिलियन यूनिट बिजली देनी होगी। यह बिजली अक्टूबर से मार्च के बीच कम उत्पादन वाले मौसम में उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने पहले 15 वर्षों में बकाया चुकाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पंजाब ने 30 साल का समय मांगा था। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश चाहता था कि उसे 10 वर्षों के भीतर पूरा बकाया मिल जाए। तीनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की समयसीमा तय की।

पूंजीगत खर्च का भी होगा समायोजन

इस समझौते में बांधों और जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के दौरान पंजाब और हरियाणा की ओर से किए गए ऐतिहासिक पूंजीगत खर्च को भी ध्यान में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की पूंजीगत लागत की देनदारी 420.77 करोड़ रुपये निर्धारित की है। इस राशि का समायोजन 3.85 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली के बकाये में किया जाएगा। इसके चलते हिमाचल प्रदेश की मूल बिजली हिस्सेदारी 13,066 मिलियन यूनिट से घटकर लगभग 11,973 मिलियन यूनिट रह गई है। करीब 1,093 मिलियन यूनिट बिजली के बराबर राशि का समायोजन किया जाएगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली प्रत्येक बिजली की किस्त पर संबंधित वर्ष के लिए BBMB की ओर से निर्धारित शुल्क भी देना होगा। इस व्यवस्था से विवाद समाप्त करने में मदद मिलेगी।

2011 में तय की थी राज्यों की हिस्सेदारी

इस पूरे विवाद की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के गठन और पंजाब पुनर्गठन के बाद बिजली के बंटवारे को लेकर हुई थी। हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1996 में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दायर कर भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं से 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी की मांग की थी। 27 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का हकदार माना। उस फैसले के अनुसार पंजाब को 51.80 प्रतिशत, हरियाणा को 37.51 प्रतिशत और चंडीगढ़ को 3.50 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी निर्धारित की गई थी। हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा परियोजना से 1 नवंबर 1966, देहर परियोजना से नवंबर 1977 और पोंग बांध परियोजना से जनवरी 1978 से बिजली हिस्सेदारी का अधिकार मिला था। हालांकि पुराने बकाये की गणना, भुगतान के तरीके और पूंजीगत लागत को लेकर विवाद जारी रहा।