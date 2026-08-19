हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की घोषणा हो गई है। प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। 21 अगस्त को सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही विधिवत शुरू होगी।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की घोषणा हो गई है। प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। 21 अगस्त को सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही विधिवत शुरू होगी।

सार्थक बनाना सभी दलों की जिम्मेदारी

सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बुधवार को विधानसभा सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही को सार्थक और उत्पादक बनाए रखना सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

कार्य उत्पादकता देशभर में बेहतर

अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल विधानसभा की कार्य उत्पादकता देश में बेहतर रही है और अलग-अलग सत्रों में यह 90 से 132% तक दर्ज की गई है। सत्र के सुचारु संचालन के लिए 20 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।

कुल 1036 प्रश्न मिले

पठानिया ने कहा कि मॉनसून सत्र के लिए विधायकों की ओर से कुल 1036 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इनमें 787 तारांकित और 249 अतारांकित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के नोटिस ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं और संबंधित विभागों को जवाब के लिए भेज दिए गए हैं। इसके अलावा नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 13 सूचनाएं, नियम 63 के तहत दो घंटे की चर्चा के लिए दो सूचनाएं, नियम 101 के तहत गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए पांच सूचनाएं और नियम 130 के तहत प्रदेश हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

बारिश से नुकसान का मुद्दा गूंजेगा

आगामी मॉनसून सत्र में इस बार प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान का मुद्दा प्रमुखता से उठने की संभावना है। विधायकों ने सड़कों और पेयजल योजनाओं को हुए नुकसान, शिक्षा विभाग में रिक्त पदों, सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों व प्रवक्ताओं की तैनाती तथा स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की कमी से जुड़े सवाल पूछे हैं।

मंत्रियों की भी होगी परीक्षा

सदन में मंत्रियों की ओर से दिए जाने वाले आश्वासनों के क्रियान्वयन की निगरानी को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। पठानिया ने कहा कि वर्तमान में स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा करती हैं।