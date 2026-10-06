Anti Hail Guns Ban: हिमाचल हाईकोर्ट ने जुब्बल-कोटखाई में एंटी-हेल गन पर लगाई रोक, एक साल तक इस्तेमाल पर ब्रेक

Anti-Hail Gun Ban in Himachal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में एंटी-हेल गनों के इस्तेमाल पर कम से कम एक साल के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार से इस तकनीक के प्रभावों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और नौणी विश्वविद्यालय को भी नोटिस जारी किया है।

Himachal HC Puts Halt on Anti-Hail Guns: हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटी-हेल गन अब खुद विवादों में घिर गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला जिले के जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में देवरीघाट और बरेओंघाट में लगी दो एंटी-हेल गनों के संचालन पर कम से कम एक साल के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि निजी तौर पर लगाई गई एंटी-हेल गन भी न चलाई जाए। यह आदेश 1 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट ने दिया था, जिसकी जानकारी 5 अक्टूबर को सामने आई। अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को होगी।

बागवानों ने उठाए थे सवाल

मामले में यह शिकायत सामने आई थी कि एंटी-हेल गन चलाने के बाद बादल आसपास के दूसरे इलाकों की तरफ चले जाते हैं। इससे उन क्षेत्रों में तेज बारिश और ओलावृष्टि होने का खतरा बढ़ सकता है और वहां के बागवानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी रिपोर्ट और राज्य के बागवानी विभाग की ओर से दाखिल हलफनामे को भी देखा। अदालत के सामने रखी गई जानकारी के मुताबिक जब हेल-कंट्रोल सिस्टम एक घंटे से ज्यादा समय तक चलाया गया, उस दौरान भारी बारिश दर्ज की गई थी। इसी आधार पर अदालत ने कहा कि याचिका में उठाई गई चिंताएं फिलहाल पुष्ट होती दिखाई देती हैं।

सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एंटी-हेल गन के प्रभावों पर व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सरकार को भारत के साथ-साथ मेक्सिको, रोमानिया और दूसरे देशों में इस तकनीक के इस्तेमाल और उसके प्रभावों से जुड़ी जानकारी भी अदालत के सामने रखनी होगी। अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि देवरीघाट और बरेओंघाट के आसपास के इलाकों में एंटी-हेल गन बंद किए जाने के बाद क्या कोई सकारात्मक बदलाव दिखाई देता है। आने वाले समय में इन क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि के पैटर्न पर भी नजर रखी जाएगी।

नौणी विश्वविद्यालय को भी नोटिस

इस मामले में डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी को भी पक्षकार बनाया गया है। विश्वविद्यालय एंटी-हेल गन की उपयोगिता और इसके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि इस अध्ययन को अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में अभी कम से कम चार साल और लग सकते हैं। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

आखिर एंटी-हेल गन क्या करती है?

एंटी-हेल गन का इस्तेमाल मुख्य रूप से सेब के बागानों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए किया जाता है। यह मशीन तेज आवाज या दबाव वाली तरंगें ऊपर की ओर भेजती है। इसका उद्देश्य ओलावाले बादलों में ओले बनने की प्रक्रिया को रोकना या कम करना होता है। हिमाचल के सेब उत्पादक इलाकों में बागवान लंबे समय से फसल बचाने के लिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते रहे हैं। हालांकि इसका वैज्ञानिक फायदा कितना है और क्या इसके इस्तेमाल से आसपास के मौसम पर कोई असर पड़ता है, यही सवाल अब हाईकोर्ट के सामने है।