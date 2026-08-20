Himachal News: एसडीएम अमनदीप सिंह और बीडीओ आस्था पवार ने की शादी

मनदीप सिंह और आस्था पवार ने कठिनाइयों के बजाय अपने कर्तव्य को महत्व दिया और पांगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ सेवाएं दीं।

लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी शादी

Himachal News, (आज समाज), चंबा: पांगी के आवासीय आयुक्त एवं उपमंडलाधिकारी अमनदीप सिंह और पांगी में खंड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत आस्था पवार विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने एक-दूसरे का जीवनसाथी बनकर नई जिंदगी की शुरूआत की है। 18 अगस्त 2026 को दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया। उनके विवाह की खबर जैसे ही पांगी क्षेत्र में पहुंची, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया।

पांगी की विकास प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं दोनों अधिकारी

अमनदीप सिंह शिमला जिला के ठियोग से संबंध रखते हैं और पांगी में आवासीय आयुक्त एवं एसडीएम के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं आस्था पवार सोलन से संबंध रखती हैं और पांगी विकास खंड में बीडीओ की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। दोनों अधिकारी अलग-अलग प्रशासनिक दायित्वों के बीच पांगी की विकास प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं।

पूरी जिम्मेदारी के साथ सेवाएं रहे दें

स्थानीय लोगों के बीच दोनों अधिकारियों की शादी को लेकर अलग तरह की चर्चा है। लोगों का कहना है कि सामान्य तौर पर जब किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्र में होता है तो कई लोग यहां आने को लेकर संकोच करते हैं। लेकिन अमनदीप सिंह और आस्था पवार ने कठिनाइयों के बजाय अपने कर्तव्य को महत्व दिया और पांगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ सेवाएं दीं।

लोगों का मानना है कि दोनों अधिकारियों का यहां रहना और अपने वैवाहिक जीवन की शुरूआत भी इसी क्षेत्र से करना पांगी के प्रति उनके जुड़ाव को दर्शाता है। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि दोनों अधिकारी अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ पांगी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने दी शुभकामनाएं

दोनों अधिकारियों के विवाह की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों, मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी। लोगों ने नवविवाहित जोड़े के सुखद, सफल और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पांगी ने दोनों अधिकारियों को उनकी कर्मभूमि के रूप में अपनाया और अब यही घाटी उनके जीवन के एक खूबसूरत अध्याय की गवाह भी बनी है।

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