Punjab Himachal News: पंजाब से हिमाचल का सफर होगा आसान, चक्की पुल पर फोरलेन ब्रिज दिसंबर तक होगा तैयार !

By
Amit Upadhyay
-
0
14
Chakki Bridge Nears Completion: पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। NH-154 पर करीब 45 करोड़ रुपये की लागत से नया फोरलेन पुल बनाया जा रहा है। 520 मीटर लंबे इस पुल में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ताकि बाढ़ में भी यह सुरक्षित रहे।
NH-154 Chakki bridge construction update, ₹45 crore Chakki bridge Punjab Himachal, new four lane Chakki bridge latest update, Chakki bridge flood resistant well foundation, Punjab Himachal road connectivity project, new Chakki bridge completion date, चक्की पुल निर्माण, पंजाब हिमाचल कनेक्टिविटी, NH-154 फोरलेन पुल, चक्की पुल अपडेट
NH-154 स्थित चक्की पुल पर ₹45 करोड़ खर्च होंगे और फोरलेन ब्रिज दिसंबर तक तैयार होगा।

NH-154 Chakki Bridge Update: पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए चक्की खड्ड पर नया पुल तैयार किया जा रहा है। यह पुल पठानकोट-मंडी नेशनल हाईवे-154 के फोरलेन प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। करीब 45 करोड़ रुपये की लागत वाले इस पुल से पंजाब से हिमाचल आने-जाने वाले वाहनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पुल बनने के बाद मौजूदा चक्की पुल पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और दोनों राज्यों के बीच आवाजाही ज्यादा आसान हो सकेगी। नए पुल का निर्माण वेल फाउंडेशन तकनीक से किया जा रहा है और यह दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा।

520 मीटर लंबा होगा नया पुल

नया चक्की सड़क पुल करीब 520 मीटर लंबा और 11.5 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है। इसमें कुल 17 पिलर होंगे और इनकी नींव करीब 23 मीटर तक गहरी रखी गई है। पुल को मौजूदा सड़क पुल और रेलवे पुल के बीच बनाया जा रहा है। निर्माण एजेंसी के अनुसार पुल के वेल पिलरों का काम पूरा होने के बाद पियर कैपिंग और गर्डर लांचिंग जैसे काम आगे बढ़ाए गए थे। इसके बाद स्लैब का काम किया जाना है।

वेल फाउंडेशन क्यों है खास?

चक्की खड्ड में बरसात के दौरान पानी का बहाव काफी तेज हो सकता है। अगस्त 2022 में आई बाढ़ के दौरान मौजूदा चक्की सड़क पुल की सुरक्षा को लेकर भी चिंता पैदा हुई थी और कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ था। इसी वजह से नए पुल की नींव को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वेल फाउंडेशन में पुल के पिलर्स की नींव नदी की सतह से काफी नीचे तक बनाई जाती है, जिससे तेज पानी के बहाव के कारण नींव के आसपास मिट्टी के कटाव का जोखिम कम किया जा सके। इसकी डिजाइन का उद्देश्य बाढ़ और तेज बहाव के जोखिम को कम करना है।

पुराने चक्की पुल पर कम होगा ट्रैफिक

नए पुल का सबसे बड़ा फायदा मौजूदा सड़क पुल को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक नए पुल का इस्तेमाल पठानकोट की ओर जाने वाले वाहनों के लिए किया जाना है, जबकि मौजूदा पुल से पंजाब से हिमाचल की तरफ आने वाला ट्रैफिक संचालित किया जा सकता है। इस तरह दोनों दिशाओं के यातायात को अलग-अलग पुलों पर बांटने से जाम कम करने और आवाजाही को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। चक्की पुल पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाली सड़क पर बेहद महत्वपूर्ण है। यह रास्ता पठानकोट से कांगड़ा और आगे हिमाचल के कई इलाकों की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी देता है। खासकर पर्यटन सीजन और धार्मिक यात्राओं के दौरान इस मार्ग पर वाहनों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में अतिरिक्त पुल उपलब्ध होने से यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

NH-154 फोरलेन प्रोजेक्ट का हिस्सा

चक्की पुल का निर्माण पठानकोट-मंडी NH-154 फोरलेन परियोजना से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक पठानकोट-मंडी कॉरिडोर के अलग-अलग हिस्सों में फोरलेनिंग का काम चल रहा है। नवंबर 2024 की सरकारी स्थिति रिपोर्ट में पंजाब/हिमाचल सीमा से आगे के कई पैकेजों में निर्माण कार्य की प्रगति दर्ज की गई थी। इस पूरे कॉरिडोर के विकसित होने से पठानकोट से कांगड़ा, पालमपुर और मंडी की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए सड़क संपर्क बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण, मंजूरियों और निर्माण से जुड़ी चुनौतियों के कारण अलग-अलग हिस्सों में देरी की बात भी संसद में बताई थी।

निर्माण समयसीमा में किया गया बदलाव

नए चक्की सड़क पुल की निर्माण लागत करीब 45 करोड़ रुपये बताई गई है। दिसंबर 2025 की उपलब्ध रिपोर्ट में निर्माण एजेंसी की ओर से पुल को जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य बताया गया था। उस समय गर्डर लांचिंग का काम चल रहा था। हालांकि अब पुल को दिसंबर तक तैयार होने की बात कही जा रही है। चक्की पुल सिर्फ स्थानीय यातायात के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह पंजाब और हिमाचल के बीच माल ढुलाई, पर्यटन और रोजमर्रा की आवाजाही के लिए भी अहम कड़ी है। नया पुल तैयार होने पर एक ही पुल पर दोनों दिशाओं का दबाव कम होगा।