Himachal News: हिमाचल में बादल फटने से तबाही, कई घरों के नामोनिशान मिटे, बचाव-राहत की कोशिश जारी

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Sudhanshu Chouhan
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हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच बादल फटने से बड़ी तबाही मची है। शाहपुर की बोह घाटी के स्पैढ़ा और गढ़गून गांव में बादल फटने से आई बाढ़ में 14 मकान बह गए हैं। मकानें क्षतिग्रस्त होने से उसमें मवेशी दब गए हैं।

Cloudburst in himachal Pradesh : (आज समाज), कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच बादल फटने से बड़ी तबाही मची है। शाहपुर की बोह घाटी के स्पैढ़ा और गढ़गून गांव में बादल फटने से आई बाढ़ में 14 मकान बह गए हैं। मकानें क्षतिग्रस्त होने से उसमें मवेशी दब गए हैं। गूढ़गून में 10 मकान और स्पैढ़ा में 4 मकान और पशुशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने घटनास्थल का रुख किया।

लोगों ने भागकर बचाई जान

लोगों ने बताया कि उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। पहाड़ी पर धमाका होने के बाद अचानक बाढ़ और मलबा आ गया, जो मकानों और पशुशालाओं को अपने साथ बहाकर ले गया।

कई घरों के नामोनिशान मिटे

एसडीआरएफ के पहुंचने के बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू होगा। कई घरों का नामोनिशान नहीं बचा है। बाढ़ के बाद आसपास के लोग सहमे हुए हैं। जिन लोगों के घर पहाड़ी से सटे इलाकों में हैं, वे अपने मकान छोड़कर बाहर आ गए हैं। लोग अपने घरों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।

बचाव-राहत में आ रही दिक्कत

शाहपुर के अनुमंडलाधिकारी डॉ. गणेश ठाकुर ने बताया कि वह खुद घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा, ”डिब्बा और मलेड नाला क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ है और आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। सभी लोगों से आग्रह है कि नदी नालों में पानी का प्रवाह तेज है इस लिए इनके नजदीक न जाएं।”

बोह घाटी को जोड़ने वाली सड़क टूटी

भूस्खलन की वजह से बोह घाटी को जोड़ने वाली सड़क मलेड नाला में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इस वजह से प्रशासन को मौके पर पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। लोक निर्माण विभाग सड़क को बहाल करने में जुटा हुआ है।