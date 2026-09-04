कृष्ण मंदिर में राधा की जगह मीरा! आखिर नूरपुर के इस मंदिर का रहस्य क्या है?

हिमाचल के नूरपुर स्थित श्री बृजराज स्वामी मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ राधा नहीं, मीरा बाई की प्रतिमा विराजमान है. राजा जगत सिंह से जुड़ी इसकी कथा इसे अनोखा बनाती है.

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर में स्थित श्री बृजराज स्वामी मंदिर अपनी अनोखी धार्मिक पहचान के लिए प्रसिद्ध है. नूरपुर किले के परिसर में बने इस ऐतिहासिक मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के साथ राधा नहीं, बल्कि उनकी अनन्य भक्त मीरा बाई की प्रतिमा विराजमान है. यही विशेषता इस मंदिर को अन्य कृष्ण मंदिरों से अलग बनाती है.

रात में सुनाई दिए घुंघरू और संगीत

मंदिर की स्थापना से जुड़ी मान्यता नूरपुर के राजा जगत सिंह और चित्तौड़गढ़ से जुड़ी है. कथा के अनुसार, राजा जब चित्तौड़गढ़ में ठहरे थे, तब रात में उन्हें मंदिर की दिशा से संगीत और घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी. उत्सुकता में उन्होंने देखा कि एक महिला भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा के सामने भजन गाते हुए नृत्य कर रही थी.

इस दृश्य ने राजा को बेहद प्रभावित किया. राजपुरोहित से चर्चा के बाद उन्हें चित्तौड़गढ़ से श्रीकृष्ण और मीरा की प्रतिमाएं नूरपुर लाने की सलाह मिली.

चित्तौड़गढ़ से नूरपुर पहुंचीं प्रतिमाएं

परंपरागत कथा के अनुसार राजा जगत सिंह ने चित्तौड़गढ़ के राजा से इन प्रतिमाओं को नूरपुर ले जाने की इच्छा जताई. उन्हें श्रीकृष्ण और मीरा की प्रतिमाएं भेंट में मिलीं. साथ में मौलश्री का पौधा भी दिए जाने का उल्लेख मिलता है.

नूरपुर लौटकर राजा ने अपने दरबार-ए-खास को मंदिर का स्वरूप दिया और दोनों प्रतिमाओं की स्थापना करवाई. यही स्थान आगे चलकर श्री बृजराज स्वामी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ.

कृष्ण के साथ मीरा ही क्यों?

आमतौर पर कृष्ण मंदिरों में राधा के साथ भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन होते हैं, लेकिन यहां कृष्ण के साथ मीरा की प्रतिमा है. भगवान कृष्ण की प्रतिमा काले संगमरमर की, जबकि मीरा बाई की प्रतिमा अष्टधातु की बताई जाती है. मंदिर की दीवारों पर कृष्ण की लीलाओं से जुड़े चित्र इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं.

जन्माष्टमी पर उमड़ती है आस्था

जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में विशेष रौनक रहती है. दूर-दराज से श्रद्धालु कृष्ण और मीरा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ नूरपुर की ऐतिहासिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है.