हिमाचल में नहीं होगा कोई बदलाव, न सीएम बदलेंगे और न ही मंत्री :नड्डा Neither CM will change nor minister in HP

लोकिन्दर बेक्टा, शिमला:

CM will change nor minister in HP: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की किसी भी संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जयराम ठाकुर अच्छा कार्य कर रहे हैं और मंत्रिमंडल का फेरबदल नहीं होगा। उनका कहना था कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही पार्टी अगले विधानसभा चुनावों में उतरेगी और सरकार बनाएगी।(Neither CM will change nor minister in HP) उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकार और संगठन में अच्छा तालमेल है और इससे वे संतुष्ट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा आने वाले दिनों में राज्य में कई संगठनात्मक कार्यक्रम करेगी और हर संसदीय हलके में रथ यात्राएं भी निकाली जाएंगी। इसके अलावा केंद्रीय और राज्य की योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। वे रविवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे।

नड्डा ने कहा कि हिमाचल में संगठन और सरकार मिलकर काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और जनता तक केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा 30 अप्रैल तक हर पोलिंग बूथ तक जाएगी और योजनाओं की जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान चलाया है और इसके तहत निचले स्तर तक पार्टी जाएगी और देखेगी और संवाद करेगी। उन्होंने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि अप्रैल माह में पार्टी ग्राम केंद्र सम्मेलन करेगी और मई माह में त्रिदेव सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।

15 मई से 15 जून तक राज्य में होगा पन्ना प्रमुख का सम्मेलन

जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 15 मई से 15 जून तक राज्य में पन्ना प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन होगा और 25 से 30 जून के बीच राज्य में युवा रैली होगी। इस रैली में एक लाख से अधिक युवाओं की शिरकत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें बुलाया जाएगा। इसके बाद जुलाई माह में पंच परमेश्वर सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी अगस्त में हर संसदीय हलके में रथ यात्राओं का आयोजन करेगी और इसमें कल्याणकारी योजनाओं का बखान होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा फिर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलनों का आयोजन भी करेगी।

नड्डा ने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि उसका हर पदाधिकारी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, बूथ कमेटी की बैठक में हिस्सा लेगा और वे स्वयं अर्की विधानसभा हलके के एक बूथ पर जा रहे हैं। इसमें केवल बूथ कमेटी के ही सदस्य होंगे और उनसे वार्तालाप किया जाएगा और क्या कार्य किए गए हैं और भावी कार्यक्रम क्या है और कैसे उसे आगे तक ले जाना है, आदि पर चर्चा होगी। साथ ही उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा और इससे संगठन के कामकाज में और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वे अगले दो दिन बिलासपुर में छोटी-छोटी कुल 30 बैठकें करने वाले हैं और 12 अप्रैल को एम्स बिलासपुर का रिव्यू होगा। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि एम्स का उद्घाटन जून माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है।

लोगों के आशीर्वाद से जीतेंगे चुनाव : नड्डा

जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव जीतेगी और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीता जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य 50 फीसदी से अधिक मत लेना है और इसके लिए एक तय रणनीति पर कार्य कर आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जो भी सामने आएगा, उसे हराकर भाजपा यहां रिपीट करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति भाजपा का लक्ष्य नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ध्येय लोगों के जीवन स्तर को उठाना है।

कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ हिमाचल का विकास : नड्डा

जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र में जब-जब भाजपा की सरकार रही, हिमाचल मेन स्ट्रीम में रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हिमाचल से विशेष राज्य का दर्जा छीना गया और जो मदद 90ः10 के अनुपात में मिलनी चाहिए थी वह 60ः40 पर मिलने लगी। उन्होंने कहा कि यह भेदभाव हिमाचल और उत्तराखंड के साथ हो रहा था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद बिना मांगे विशेष श्रेणी के दर्ज को न केवल बहाल किया, बल्कि केंद्रीय मदद भी बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मिले विशेष औद्योगिक पैकेज को भी कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बंद कर दिया गया। यदि वहां वाजपेयी सरकार फिर से बनती तो पैकेज भी जारी रहना था। उन्होंने कहा कि अटल टनल भी भाजपा की हिमाचल को देन है।

बदल सकते हैं 10 से 15 फीसदी टिकट

जगत प्रकाश नड्डा ने मौजूदा विधायकों के टिकट कटने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि भाजपा चलाएमान पार्टी है। पार्टी हर समय और हालात और स्थिति को देखकर फैसले लेती है। उन्होंने कहा कि पार्टी हर बार 10 से 15 फीसदी तक टिकट बदलती है और भाजपा ने उत्तर प्रदेश और मणिपुर में भी ऐसा ही किया था। उन्होंने कहा कि जहां तक पंजाब की बात है, वहां पर भाजपा 117 में से 23 पर ही लड़ती थी, लेकिन इस बार 68 सीटों पर लड़े हैं और अब पार्टी का चुनाव चिन्ह गांव-गांव तक ले जाने का मौका मिला है।

