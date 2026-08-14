Himachal News : ड्यूटी में कोताही हिमाचल पुलिसकर्मियों को पड़ेगी भारी, ऑनलाइन सिस्टम से बदलेगी व्यवस्था, कटेगी सेलरी

By
Harpreet Singh
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पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी अधीनस्थ पुलिस कार्यालयों, जिलों, बटालियनों, पुलिस थानों, चौकियों और विशेष शाखाओं में ई-एचआरएमएस(इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) और आॅनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
Himachal News : ड्यूटी में कोताही हिमाचल पुलिसकर्मियों को पड़ेगी भारी, ऑनलाइन सिस्टम से बदलेगी व्यवस्था, कटेगी सेलरी
Himachal News : ड्यूटी में कोताही हिमाचल पुलिसकर्मियों को पड़ेगी भारी, ऑनलाइन सिस्टम से बदलेगी व्यवस्था, कटेगी सेलरी

पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस थानों, चौकियों को एचआरएमएस से जोड़ा

Himachal News (आज समाज), शिमला : हिमाचल प्रदेश पुलिस में अब पहले से ज्यादा सख्ती होने जा रही है। अब यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है या फिर देर से ड्यूटी पर पहुंचता है तो उसपर सीधी कार्रवाई होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हिमाचल पुलिस व्यवस्था अब पूरी तरह से हाईटेक होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी अधीनस्थ पुलिस कार्यालयों, जिलों, बटालियनों, पुलिस थानों, चौकियों और विशेष शाखाओं में ई-एचआरएमएस(इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) और आॅनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

ऐसा होने के बाद हाजिरी सीधे हेडआॅफिस पहुंचेगी। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब अधिकांश प्रशासनिक और मानव संसाधन संबंधी काम आॅनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार ई-एचआरएमएस से जुड़ी आॅनलाइन हाजिरी व्यवस्था सभी पुलिस कार्यालयों, थानों, चौकियों, पुलिस लाइनों और विशेष इकाइयों में लागू होगी।

वेतन प्रक्रिया भी हुई डिजीटल

पुलिस मुख्यालय ने वेतन प्रक्रिया को भी डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ दिया है। कर्मचारियों का वेतन जारी करने से पहले उनकी उपस्थिति और स्वीकृत छुट्टियों का मिलान करना होगा। बिना रिकॉर्ड का सत्यापन किए वेतन जारी होने पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

पुलिस विभाग में आंतरिक समायोजन, शाखाओं के बीच तैनाती और विभिन्न इकाइयों में तबादले भी ई-एचआरएमएस के डिजिटल मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे। इसके साथ ही किसी कर्मचारी को कार्यमुक्त करने और नई जगह कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया भी आॅनलाइन होगी। पुलिस कर्मियों और मंत्रालयिक कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तथा प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट भी अब पोर्टल के माध्यम से ही तैयार और स्वीकृत की जाएंगी।

छुट्टी के लिए आॅनलाइन ही करना होगा आवेदन

अब आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और बाल देखभाल अवकाश समेत सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए ई-एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। छुट्टी की मंजूरी और उसका निपटारा भी इसी डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आॅफलाइन या कागजी अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।