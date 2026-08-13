Himachal Monsoon Update : हिमाचल में मानसून ले रहा पहाड़ों, लोगों की परीक्षा, आज भी 200 सड़कें बंद, दर्जनों पानी व बिजली परियोजनाएं ठप

सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब एक हजार करोड़ का नुकसान, 173 लोगों की हो चुकी मौत
Himachal Monsoon Update (आज समाज), शिमला : हर साल की तरह इस बार भी मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाएं न केवल पहाड़ों की परीक्षा ले रहीं हैं बल्कि यह हिमाचल में बसने वाले लोगों के साथ-साथ यहां के सरकारी ढ़ांचे की भी खूब परीक्षा ले रही हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सीजन में प्रदेश को 93,663.41 लाख रुपये यानी करीब 936.63 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
इसमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति के साथ विभिन्न विभागों को हुआ नुकसान शामिल है। इतना ही नहीं 12 अगस्त तक की संचयी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान आपदा से 75 लोगों की मौत हुई है। वहीं सड़क हादसों में 98 लोगों की जान गई। इस तरह मानसून अवधि में आपदा और सड़क दुर्घटनाओं को मिलाकर 173 लोगों की मौत दर्ज की गई है।
इसलिए भी बढ़ रही लोगों की परेशानी
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की सुबह 10 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 200 सड़कें बंद थीं। इसके अलावा 45 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बाधित रहे और 39 पेयजल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुईं। एक दिन पहले शाम के मुकाबले सड़क बंद होने की संख्या 209 से घटकर 200 हुई, लेकिन बिजली और पानी की स्थिति में अलग-अलग स्तर पर व्यवधान बना रहा।
मंडी और कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित
सड़क बंद होने के मामले में मंडी जिला सबसे आगे रहा। यहां 64 सड़कें बंद थीं। इसके बाद कुल्लू में 60, शिमला में 32 और चंबा में 24 सड़कें बंद रहीं। लाहौल-स्पीति में तीन, किन्नौर में दो और ऊना में चार सड़कें भी प्रभावित थीं। कुल्लू में बंजार उपमंडल की 19, कुल्लू की 23, आनी की आठ और निरमंड की 10 सड़कें बंद थीं। मंडी में सराज की 41 सड़कें प्रभावित रहीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का सीधा असर यातायात और ग्रामीण संपर्क पर पड़ रहा है।
शिमला में 32 सड़कें बंद, 17 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित
राजधानी शिमला भी बारिश से अछूती नहीं है। 13 अगस्त सुबह तक जिले में 32 सड़कें बंद थीं। इनमें रामपुर क्षेत्र की 15, जुब्बल की 11, कोटखाई की दो और अन्य क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं। जिले में तीन डीटीआर बाधित रहे और 17 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुईं।