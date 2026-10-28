Himachal News: हिमाचल में करवा चौथ पर अब पुरुषों को भी छुट्टी, सरकार ने दिया आदेश, सारे सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद

हिमाचल प्रदेश में करवा चौथ के दिन अब महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी छुट्टी मिलेगी। प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करवा चौथ के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई है।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में करवा चौथ के दिन अब महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी छुट्टी मिलेगी। प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करवा चौथ के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई है।

सिर्फ महिलाओं को मिलती थी छुट्टी

सरकार के इस निर्णय से करवा चौथ पर महिला और पुरुष कर्मचारियों, दोनों को अवकाश का लाभ मिलेगा। इससे पहले, करवा चौथ पर मुख्य रूप से महिला कर्मचारियों को छुट्टी दिए जाने की व्यवस्था थी। अब पुरुषों को भी अवकाश मिलने से दोनों एक साथ त्योहार मना सकेंगे।

राखी पर भी सार्वजनिक छुट्टी मिली

सरकार इससे पहले रक्षाबंधन के अवसर पर भी पुरुषों को छुट्टी देने का फैसला कर चुकी है। करवा चौथ पर अवकाश का दायरा बढ़ाने के फैसले से प्रदेश में इस त्योहार पर अधिक लोगों को छुट्टी का लाभ मिलेगा।

29 अक्तूबर को सभी कार्यालय बंद

सरकार की घोषणा के अनुसार, 29 अक्टूबर को राज्य के सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों में भी अवकाश रहेगा।