मणिमहेश यात्रा में बड़ा बदलाव! महिलाओं के स्नान पर लगी रोक, जानें अब कहां होगी डुबकी

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Sanskriti Jaipuria
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Mani Mahesh Yatra: मणिमहेश यात्रा में बदलाव के तहत महिलाओं को डल झील और कमलकुंड में स्नान की अनुमति नहीं होगी. आइए जानते हैं कि अब कहां स्नान करेंगी महिलाएं.

Mani Mahesh Yatra: उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश झील यात्रा में इस बार धार्मिक परंपराओं से जुड़ा अहम बदलाव किया गया है. यात्रा के दौरान अब महिला श्रद्धालु पवित्र मणिमहेश डल झील और कमलकुंड में सीधे आस्था की डुबकी नहीं लगा सकेंगी. नई व्यवस्था के अनुसार महिलाएं डल झील की परिक्रमा कर चरणामृत ग्रहण कर सकेंगी, जबकि स्नान के लिए उनके लिए गौरीकुंड निर्धारित रहेगा.

पुजारियों ने लिया धार्मिक निर्णय

महिलाओं के डल झील और कमलकुंड में स्नान पर रोक के संबंध में प्रशासन ने कोई अलग आदेश जारी नहीं किया है. प्रशासन का कहना है कि स्नान की धार्मिक मर्यादा और नियमों में बदलाव का निर्णय पुजारियों की धार्मिक मान्यताओं एवं परंपराओं के आधार पर लिया गया है.

इससे पहले डल झील के किनारे महिला श्रद्धालुओं के स्नान के लिए टेंट और अस्थायी चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जाती थी. यह व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही परंपरा का हिस्सा रही है.

2025 की आपदा के बाद बदली व्यवस्था

पुजारियों ने वर्ष 2025 में यात्रा के दौरान आई प्राकृतिक आपदा का हवाला देते हुए प्राचीन धार्मिक मर्यादाओं और मान्यताओं पर फिर से जोर दिया. उनके अनुसार परंपरागत रूप से महिलाओं के स्नान के लिए गौरीकुंड ही निर्धारित स्थान माना गया है. इसी आधार पर डल झील, जिसे शिव कुंड भी कहा जाता है, और कमलकुंड में महिलाओं के सीधे स्नान पर रोक का निर्णय लिया गया है.

कानून-व्यवस्था संभालना प्रशासन की जिम्मेदारी

प्रशासन ने धार्मिक व्यवस्था में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया है. उसका कहना है कि यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रद्धालुओं के लिए जरूरी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है.

“पवित्र डल झील और कमलकुंड में महिलाओं के स्नान को लेकर प्रशासन की ओर से कोई सीधा आदेश या निर्देश जारी नहीं किया गया है. यह पूरी तरह से पुजारियों की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित निर्णय है. प्रशासन का कार्य केवल यात्रा मार्ग पर कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो.”