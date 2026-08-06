Shimla Police: शिमला पुलिस का बड़ा एक्शन, एसआई सहित 3 जवान सस्पेंड, जानें कारण

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Rajesh
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शिमला पुलिस ने अनुशासनहीनता के आरोप में एक सब-इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।
Shimla Police: पुलिस प्रशासन का कहना है कि ड्यूटी में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Shimla Police: पुलिस प्रशासन का कहना है कि ड्यूटी में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एक ने राजनीतिक पोस्ट की थी साझा, 2 पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मिले थे शराब के नशे में
Shimla Police, (आज समाज), शिमला: शिमला पुलिस ने अनुशासनहीनता और आचरण नियमों के उल्लंघन के मामलों में 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है। इनमें एक सब-इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को शामिल है। निलंबन के साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। शिमला के एसएसपी गौरव सिंह ने इस बड़ी कार्रवाई की पुष्टि की है। पुलिस अधिकारियों ने शिकायतों की पुष्टि होने के बाद दोनों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि अनुशासित बल होने के कारण ड्यूटी के दौरान लापरवाही, शराब का सेवन या आचरण नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एसआई पर ये लगा आरोप

जानकारी के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर चिंतामणी पर पुलिस आचरण नियमों का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी एक पोस्ट साझा करने का आरोप है। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने या उनका सार्वजनिक रूप से समर्थन करने की अनुमति नहीं होती। इसी आधार पर उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।

ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में रहते थे राजेश और अनूप

वहीं, कांस्टेबल राजेश और एचएचसी अनूप पर ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में रहने और शराब का सेवन करने के आरोप लगे हैं। निलंबन के बाद दोनों को पुलिस लाइन शिमला में तैनात कर दिया गया है। दोनों की ड्यूटी अक्सर आरोपियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तथा अदालत में पेश करने के लिए ले जाने में लगती थी। पुलिस को उनके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें मिली थीं कि वे ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में रहते हैं।

विभागीय जांच के आदेश भी जारी

पुलिस प्रशासन का कहना है कि पुलिस एक अनुशासित बल है, इसलिए ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही या आचरण संबंधी नियमों के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निलंबन के साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

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