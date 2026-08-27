Himachal News: रक्षाबंधन पर हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: 450 किलोग्राम मिलावटी मिठाई की नष्ट

निरीक्षण के दौरान मिठाइयों में अत्यधिक और अमानक सिंथेटिक रंगों का प्रयोग पाया गया था, साथ ही उनकी गुणवत्ता और स्वच्छता तय मानकों के बिल्कुल विपरीत थी।

पंजाब से लाई जा रही थी गुणवत्ताहीन मिठाई

Himachal News, (आज समाज), चंबा: त्योहारी सीजन को देखते हुए हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इस सीजन में मिलावटी और गुणवत्ताहीन मिठाई पर विभाग ने नकेल कस दी है। इसी कड़ी में आज अलसुबह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मिलावटी मिठाई की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की। अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई करते हुए मौके पर ही मिठाई को नष्ट करवा दिया।

पंजाब के पठानकोट से लाई गई थी मिठाई

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अन्य राज्यों से चंबा जिले के बाजारों में घटिया और रंगदार मिठाइयों की आपूर्ति किए जाने की सूचना मिली थी, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चनेड के पास नाका लगाया। इस दौरान पंजाब के पठानकोट से वाहन में लाई जा रही करीब 4.50 क्विंटल (450 किलोग्राम) अत्यधिक रंगदार और गुणवत्ताहीन मिठाई की बड़ी खेप को पकड़ा।

गुणवत्ता और स्वच्छता तय मानकों के बिल्कुल विपरीत

तलाशी लेने पर वाहन के भीतर भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां पाई गई। निरीक्षण के दौरान मिठाइयों में अत्यधिक और अमानक सिंथेटिक रंगों का प्रयोग पाया गया था, साथ ही उनकी गुणवत्ता और स्वच्छता तय मानकों के बिल्कुल विपरीत थी।

मौके पर ही मिठाई को कराया नष्ट

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुणवत्ताहीन पाई गई करीब 4.50 क्विंटल मिठाई को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए पूरी खेप को चनेड के पास ही सुरक्षित तरीके से नष्ट करवा दिया गया।

लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के की जाएगी सख्त कार्रवाई

इस बारे में खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त दीपक आनंद ने बताया कि लोगों की सेहत के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अन्य राज्यों से जिले में आने वाले खाद्य पदार्थों और स्थानीय बाजारों पर विभाग की कड़ी निगरानी जारी है। नियमों का उल्लंघन करने और मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

ये भी पढ़ें: नेपाल में तबाही से अब तक 165 की मौत, 177 भारतीय पर्यटकों समेत 826 लोग लापता