Himachal News: सीएम सुक्खू के बड़े ऐलान, देवताओं का नजराना 5% बढ़ा, महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर 4% शुल्क

Kullu Dussehra Announcements: हिमाचल प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के समापन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई घोषणाएं कीं। इनमें देवी-देवताओं के नजराने में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया। महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री पर 4 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की घोषणा भी की है।

Himachal Pradesh Latest News: हिमाचल प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के समापन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से कई अहम घोषणाएं की गई हैं। इनमें देवी-देवताओं के नजराने में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी, बजंतरियों के नजराने में 10 प्रतिशत वृद्धि और अदरक का समर्थन मूल्य ₹30 से बढ़ाकर ₹40 प्रति किलो करना शामिल है। इसके अलावा देवताओं के साथ आने वाले प्रत्येक गुर को ₹1100 और महिला मंडलों को ₹35,000 देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने मणिकर्ण सड़क के लिए ₹5 करोड़ और भुंतर में सीवरेज व्यवस्था के लिए ₹27 करोड़ देने की बात भी कही है। महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी 4% करने की भी चर्चा हो रही है।

देवताओं के नजराने में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें कुल्लू घाटी और आसपास के क्षेत्रों से देवी-देवताओं की पालकियां ढालपुर मैदान में पहुंचती हैं। इसके समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देवी-देवताओं के नजराने में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की घोषणा की। नजराना वह राशि है, जो उत्सव में शामिल होने वाले देवी-देवताओं से जुड़ी परंपराओं के लिए दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू दशहरा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हिमाचल की संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है।

बजंतरियों के नजराने में 10 प्रतिशत वृद्धि

कुल्लू दशहरा में बजंतरियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बजंतरी वे पारंपरिक वादक होते हैं जो ढोल, नगाड़े और अन्य लोक वाद्ययंत्र बजाकर देवी-देवताओं की शोभायात्रा और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार बजंतरी संघ के नजराने में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा देवी-देवताओं के साथ आने वाले प्रत्येक गुर को ₹1100 देने की बात कही गई है। गुर को स्थानीय देव परंपरा में देवता का संदेश बताने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है।

महिला मंडलों को मिलेंगे 35,000 रुपये

मुख्यमंत्री ने कुल्लू की महिला मंडलों के लिए भी ₹35,000 की सहायता देने की घोषणा की है। महिला मंडल ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। वे स्थानीय कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों और सामुदायिक कार्यों में भी योगदान देते हैं। इस सहायता से महिला मंडलों को अपने कार्यक्रम आयोजित करने और स्थानीय संस्कृति से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

अदरक का समर्थन मूल्य ₹40 प्रति किलो

कुल्लू और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अदरक की खेती करने वाले किसानों के लिए समर्थन मूल्य से जुड़ी घोषणा महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने अदरक का समर्थन मूल्य ₹30 प्रति किलो से बढ़ाकर ₹40 प्रति किलो करने का ऐलान किया है। समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करना है।

महिला के नाम रजिस्ट्री पर 4% स्टांप ड्यूटी

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री पर 4 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी का प्रावधान भी चर्चा में है। इस संबंध में सितंबर 2026 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भारतीय स्टांप विधेयक पारित होने की खबर सामने आई थी। एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति महिलाओं के नाम दर्ज कराने पर स्टांप ड्यूटी 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है। स्टांप ड्यूटी वह शुल्क है जो संपत्ति की खरीद-बिक्री के दस्तावेजों पर देना पड़ता है। इस दर में कमी से पात्र महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर खर्च कम हो सकता है।

मणिकर्ण सड़क के लिए ₹5 करोड़ देने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने मणिकर्ण सड़क के लिए ₹5 करोड़ देने की घोषणा की है। मणिकर्ण कुल्लू जिले का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। यहां देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। सड़क की बेहतर स्थिति से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी आने-जाने में सुविधा मिल सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें स्वास्थ्य सेवाओं, व्यापार और पर्यटन के लिए विशेष महत्व रखती हैं।