Kullu Dussehra: हिमाचल में आज से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, 7 दिन सजेगा देव दरबार, देश-विदेश से आएंगे कलाकार

International Kullu Dussehra 2026: हिमाचल प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव 21 से 27 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। भगवान रघुनाथ की भव्य रथयात्रा के साथ सात दिवसीय उत्सव का शुभारंभ होगा। महोत्सव में देश-विदेश के सांस्कृतिक दल हिस्सा लेंगे।

Kullu Dussehra Festival 2026: हिमाचल प्रदेश की देवभूमि कुल्लू में 21 अक्टूबर यानी आज से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में सात दिनों तक देव आस्था, लोक संस्कृति और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इस बार उत्सव में 347 देवी-देवताओं को निमंत्रण दिया गया है। भगवान रघुनाथ की भव्य रथयात्रा के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा, जबकि राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कुल्लू दशहरा देश के दूसरे हिस्सों में दशहरा समाप्त होने के बाद शुरू होने के लिए भी खास पहचान रखता है। यहां यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सदियों पुरानी देव परंपरा, स्थानीय समुदायों की आस्था और हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

भगवान रघुनाथ की रथयात्रा से होगा शुभारंभ

इस वर्ष कुल्लू दशहरा उत्सव 21 से 27 अक्टूबर तक चलेगा। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव का मुख्य आकर्षण भगवान रघुनाथ की रथयात्रा है। बुधवार को इस भव्य यात्रा के साथ सात दिवसीय उत्सव की शुरुआत होगी। कुल्लू घाटी के अलग-अलग क्षेत्रों से देवी-देवता अपनी पारंपरिक पालकियों में भक्तों और देवलुओं के साथ ढालपुर मैदान पहुंच रहे हैं। परंपरा के अनुसार देवी-देवता भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। इसके बाद रथयात्रा और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इस दौरान पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन, देव पालकियों की शोभायात्रा और श्रद्धालुओं की मौजूदगी पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। महोत्सव में माता हिडिंबा का भी विशेष महत्व है। मनाली से माता हिडिंबा की शोभायात्रा कुल्लू पहुंची है।

1660 में शुरू हुई थी देवी-देवताओं की परंपरा

कुल्लू दशहरा में देवी-देवताओं को निमंत्रण देकर बुलाने की परंपरा वर्ष 1660 से जुड़ी मानी जाती है। इस लिहाज से 2026 में इस परंपरा को लगभग 366 वर्ष हो चुके हैं। ऐतिहासिक रूप से राजा के समय शुरू हुई यह परंपरा आज भी निभाई जा रही है, हालांकि अब देवी-देवताओं को निमंत्रण देने और आयोजन की व्यवस्थाएं प्रशासन संभालता है। इस उत्सव की खास बात यह है कि यहां आसपास के गांवों और घाटियों के देवी-देवता अपने अनुयायियों के साथ पहुंचते हैं। कई देव पालकियों को लंबी दूरी तय करके कुल्लू लाया जाता है। उनके आगमन के साथ ढालपुर मैदान में देव संस्कृति का विशाल संगम देखने को मिलता है। यह परंपरा कुल्लू की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इस बार 347 देवी-देवताओं को भेजा गया निमंत्रण

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव समिति ने इस वर्ष 347 देवी-देवताओं को निमंत्रण दिया है। पिछले वर्ष यानी 2025 में 332 देवी-देवताओं को आमंत्रित किए जाने की जानकारी दी गई थी। इस बार आमंत्रित देवी-देवताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उत्सव के दौरान 300 से अधिक देवी-देवताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। कुल्लू दशहरा में हर साल बड़ी संख्या में देवी-देवता पहुंचते हैं। वर्ष 2022 में 304, 2023 में 315 और 2024 में 317 देवी-देवताओं ने उत्सव में उपस्थिति दर्ज कराई थी। वर्ष 2025 में 274 देवी-देवताओं के शामिल होने की जानकारी दी गई थी।

माफीदार और गैर माफीदार देवी-देवताओं की परंपरा

कुल्लू दशहरा में देवी-देवताओं को ऐतिहासिक राजस्व व्यवस्था के आधार पर माफीदार और गैर माफीदार श्रेणियों में बांटने की परंपरा भी रही है। माफीदार श्रेणी उन देवी-देवताओं से जुड़ी थी, जिनके नाम पर भूमि थी और जिनकी भूमि के राजस्व कर में छूट मिलती थी। वहीं, जिनकी भूमि पर राजस्व कर लिया जाता था, उन्हें गैर माफीदार श्रेणी में रखा जाता था। यह व्यवस्था कुल्लू के पुराने प्रशासनिक और राजस्व इतिहास से जुड़ी है। समय के साथ आयोजन की जिम्मेदारी प्रशासन के पास आई है, लेकिन देवी-देवताओं से जुड़ी कई पारंपरिक व्यवस्थाएं आज भी उत्सव का हिस्सा हैं।

अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आकर्षण

कुल्लू दशहरा में धार्मिक आयोजन के साथ-साथ देश-विदेश की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों की भागीदारी उत्सव को और खास बनाएगी। आयोजकों की तैयारियों के अनुसार इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अमेरिका, रूस, थाईलैंड, मलेशिया, मिस्र, श्रीलंका और नेपाल सहित कई देशों के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। हिमाचल के पारंपरिक लोकनृत्य, नाटी और संगीत कार्यक्रम भी महोत्सव का हिस्सा होंगे। इसके अलावा ड्रोन शो और लेजर शो जैसे कार्यक्रम भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस तरह कुल्लू दशहरा स्थानीय लोक संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय मंच से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है।

सुरक्षा के लिए 1265 जवान तैनात, 155 कैमरों से निगरानी

महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और होमगार्ड के कुल 1,265 जवानों को तैनात किया गया है। इनमें 1,125 पुलिसकर्मी और 140 होमगार्ड जवान शामिल हैं। पूरे मेला क्षेत्र को छह सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए 155 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए 430 पुलिस और होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशासन ने प्रमुख स्थानों पर चेक पोस्ट भी स्थापित किए हैं। श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की गई है कि वे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें।