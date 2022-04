प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व में एक मिसाल बना : नुराग ठाकुर India became an example in the world

आज समाज डिजिटल, हमीरपुर:

India became an example in the world: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन किए। उन्होंने चौरी में सेंट्रल रोड फंड से लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कोट-चौरी-सुजानपुर सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का भूमि पूजन किया और ग्राम पंचायत पनोह में लगभग 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री लोक भवन की आधारशिला भी रखी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने ग्राम पंचायत टीहरा में लगभग 60 लाख रुपए की लागत से बने कृष्ण धाम का उदघाटन किया तथा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिन कार्यक्रम में शिरकत की।

इस अवसर पर भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के कई नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। रामनवमी के शुभ अवसर पर क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए गए हैं। क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर जारी विकास कार्यों के कारण यहां की पंचायतें प्रदेश की अन्य पंचायती राज संस्थाओं के लिए मॉडल बन रही हैं। उन्होंने कहा कि अन्य पंचायतों को भी प्रेरित करने के लिए इन कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज पूरे विश्व में एक मिसाल बन चुका है। कोरोना संकट में लगभग 80 करोड़ लोगों को ढाई साल तक मुफ्त राशन उपलब्ध करवाना, कोरोना रोधी वैक्सीन की 180 करोड़ से अधिक डोज लगाना और यूक्रेन संकट से घिरे हजारों भारतीय विद्यार्थियों को सकुशल वापस लाकर नरेंद्र मोदी ने सशक्त एवं दूरदर्शी नेतृत्व का परिचय दिया है।

इस मौके पर सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वह इस स्नेह के लिए सदैव ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के इस स्नेह रूपी ऋण को तो वह शायद पूरी तरह नहीं चुका सकेंगे, लेकिन वह इस अपार जन स्नेह को जीवनपर्यंत याद रखेंगे तथा सभी लोगों के हित के लिए सदैव यथासंभव योगदान देते रहेंगे। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की चर्चा करते हुए धूमल ने बताया कि धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना को उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में ही आवंटित कर दिया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद इसे रोक दिया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास के बाद इस परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रदेश सरकार ने सुजानपुर के लिए जलशक्ति और बिजली बोर्ड के मंडल कार्यालय स्वीकृत किए हैं।





ग्रामीण विकास, पंचायती राज व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास और समाज के हर वर्ग के उत्थान में पूर्व मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है और प्रदेश को निरंतर उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि मनरेगा कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बल दिया जा रहा है। इसमें सुजानपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत टीहरा और दाड़ला ने एक मिसाल कायम की है। टीहरा में श्रीकृष्ण धाम और दाड़ला पंचायत के भलेठ गांव में शिव धाम का निर्माण मनरेगा कन्वर्जेंस से किया गया है।

वीरेंद्र कंवर ने बताया कि चार वर्षों के दौरान प्रदेश के बजट में तीन गुणा से ज्यादा की वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2018-19 में मनरेगा के तहत प्रदेश में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। जबकि, वित्त वर्ष 2020-21 में यह खर्च बढ़कर 1092 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया। समारोह में विधायक एवं उप मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी, पूर्व मंत्री रविंद्र रवि, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा, अन्य पदाधिकारी, एडीएम जितेंद्र सांजटा, एसपी डॉ. आकृति शर्मा, बीडीओ निशांत शर्मा, पंचायत प्रधान मीना देवी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

सुजानपुर में बीडीओ कार्यालय एवं विश्राम गृह और भलेठ में स्वरोजगार केंद्र का शिलान्यास किया



केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर में लगभग साढ़े चार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बीडीओ कार्यालय और करीब 50 लाख रुपए से बनने वाले पंचायत समिति भवन एवं विश्राम गृह का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने भलेठ में आदि शिवधाम का उद्घाटन किए तथा इसी परिसर में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्वरोजगार केंद्र का शिलान्यास भी किया।